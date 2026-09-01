Hakainde Hichilema inicia su segundo mandato como presidente de Zambia en medio de tensiones políticas

LUSAKA, Zambia — Hakainde Hichilema fue investido el martes en una ceremonia que marca el inicio de su segundo mandato como presidente de Zambia, en un contexto de tensiones políticas tras unas elecciones disputadas. Durante el proceso electoral, se reportaron arrestos de líderes opositores y se prohibió impugnar los resultados ante los tribunales del país.

La ceremonia de juramento tuvo lugar en el Estadio Nacional de los Héroes en la capital, Lusaka, donde miles de simpatizantes se reunieron para celebrar su reelección.

La Comisión Electoral de Zambia declaró a Hichilema ganador de las elecciones del 18 de agosto, donde obtuvo aproximadamente el 60% de los votos. Desde el regreso a la democracia multipartidista en 1991, Zambia ha realizado elecciones en su mayoría pacíficas.

El principal rival de Hichilema, el líder opositor Brian Mundubile, recibió alrededor del 38% de los votos. Mundubile alegó irregularidades en la votación y rechazó los resultados, lo que intensificó la polarización política en el país.

Durante la investidura, varios líderes africanos, incluidos los presidentes William Ruto de Kenia, Duma Boko de Botsuana y Emmerson Mnangagwa de Zimbabue, estuvieron presentes, lo que subraya la importancia del evento a nivel regional.

Hichilema se dirigió a la multitud, enfatizando que todas las voces, incluidas las de quienes votaron por la oposición, habían sido escuchadas en un proceso democrático. "Recibimos su apoyo con humildad y con una clara comprensión de la responsabilidad que coloca sobre nuestros hombros. A quienes eligieron a otros candidatos u otros partidos, les decimos con la misma sinceridad: los hemos escuchado", expresó Hichilema.

Sin embargo, el ambiente se vio ensombrecido por los arrestos de Mundubile y su compañero de fórmula, Makebu Zulu, quienes se encuentran detenidos en la prisión de máxima seguridad de Mukobeko. Los medios locales reportaron que Mundubile se había ocultado por temor a represalias tras impugnar los resultados y a que las fuerzas de seguridad allanaran su casa al día siguiente de las elecciones. Ambos se entregaron a la policía el 24 de agosto después de buscar refugio en un edificio de las Naciones Unidas.