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El fin de una era Notas

"Sigo llorando": el dolor de la mamá de Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Celia Cuccittini expresó el dolor familiar por el adiós del capitán albiceleste después de más de 20 años. El astro cerró su ciclo con la derrota en la final del Mundial 2026.

01/09/2026 | 06:25Redacción Cadena 3

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Lionel Messi y su mamá, Celia Cuccittini.

FOTO: Lionel Messi y su mamá, Celia Cuccittini.

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El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina cerró este lunes una era de más de dos décadas. El anuncio puso fin a una etapa en la que el futbolista conquistó una Copa del Mundo, dos Copas América y acumuló récords que lo consolidaron como una de las figuras más determinantes en la historia de la Albiceleste.

La noticia generó un fuerte impacto emocional. Celia María Cuccittini, madre del jugador de Inter Miami, rompió el silencio y admitió que aún no supera la decisión de su hijo.

“Sigo llorando. Aunque ya lo sabíamos, está toda la familia muy triste, pero lo importante es que él sea feliz”, expresó en diálogo con América TV.

Y agregó un recuerdo familiar: “El papá siempre decía: ‘¿Qué voy a hacer cuando no juegue más?’. Y pasó todo junto, increíble”.

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El cierre de una era histórica

Messi debutó en la Selección el 17 de agosto de 2005, en un amistoso ante Hungría, partido en el que fue expulsado poco después de ingresar. Desde entonces disputó 207 encuentros, marcó 125 goles y entregó 68 asistencias.

Su último partido con la camiseta albiceleste fue la final del Mundial 2026, en la que Argentina cayó ante España. Con 39 años, el capitán decidió poner punto final a su ciclo en el seleccionado.

Durante su trayectoria, Messi no solo acumuló títulos y números. También se convirtió, para gran parte del público argentino, en el máximo referente histórico del equipo, incluso por encima de Diego Maradona en la valoración de muchos aficionados.

Una despedida que trasciende lo deportivo

El mensaje de Celia Cuccittini refleja el costo emocional que el retiro implica para el entorno más cercano del jugador. Aunque la familia ya anticipaba la decisión, el momento generó una tristeza profunda.

El adiós de Messi a la Selección deja un vacío difícil de llenar. Más allá de los candidatos que puedan heredar la camiseta 10, el legado del rosarino queda marcado por la consagración máxima en Qatar 2022 y por una carrera que transformó la historia reciente del fútbol argentino.

Lectura rápida

¿Qué anunció Lionel Messi?
Messi anunció su retiro de la Selección Argentina, cerrando una era de más de dos décadas.

¿Quién es Celia María Cuccittini?
Es la madre de Lionel Messi, quien expresó su tristeza por la decisión de su hijo.

¿Cuándo debutó Messi en la Selección?
Messi debutó el 17 de agosto de 2005 en un amistoso ante Hungría.

¿Dónde se dio su último partido?
Su último partido fue en la final del Mundial 2026, donde Argentina perdió ante España.

¿Por qué es significativo su retiro?
El retiro de Messi deja un vacío en la Selección y marca el cierre de una carrera histórica en el fútbol argentino.

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