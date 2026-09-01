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La comitiva del Vaticano ya está en Córdoba para preparar la visita del papa León XIV

La delegación, integrada por unas 12 personas, recorrerá Fadea, lugar de la futura misa multitudinaria, y se reunirá con autoridades de Seguridad provincial.

01/09/2026 | 09:35Redacción Cadena 3

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    Audio. La comitiva del Vaticano llega a Córdoba para preparar la visita del Papa León XIV

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La comitiva del Vaticano que se reunió ayer en Buenos Aires con la Secretaría General de la Presidencia llegó a Córdoba a las 9.30 al aeropuerto Ambrosio Taravella, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Argentina.

La delegación está compuesta por unas 12 personas, entre ellas el jefe de Seguridad encargado de la visita del Papa León XIV. El evento, que se desarrollará en Córdoba, prevé una convocatoria de alrededor de 1.200.000 personas.

La primera actividad programada una vez que arriben será la visita a la fábrica de aviones Fadea, predio donde se realizará la misa multitudinaria.

Por el momento, no se prevé contacto con la prensa durante esta etapa de la visita.

Posteriormente, la comitiva mantendrá reuniones protocolares con el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.

Una vez finalizadas estas reuniones, tiene previsto regresar a Buenos Aires, donde permanecerá al menos hasta el jueves.

Informe de Lucía González.

Lectura rápida

¿Quién se reunió con la Secretaría General de la Presidencia? La comitiva del Vaticano.

¿Dónde aterrizará la comitiva? En el aeropuerto Ambrosio Taravella de Córdoba.

¿Cuántas personas asistirán al evento en Córdoba? Se espera una convocatoria de alrededor de 1.200.000 personas.

¿Qué actividad realizarán al llegar? Visitarán la fábrica de aviones Fadea.

¿Con quién se reunirán después de la visita a Fadea? Con el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.

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