Juicio por la muerte de Trinidad: la querella pide 12 años de prisión para el dueño de los dogos

El juicio por la muerte de la adolescente Trinidad, atacada por perros de raza dogo, avanza en Córdoba. La causa se destaca por su inusual desarrollo judicial, ya que los dueños de los animales podrían enfrentar cargos de homicidio con dolo eventual en el debate que se ventila en la Cámara Primera del Crimen.

La fiscal Milagros Gorgas solicitó 9 años de prisión para José Nieto, propietario de los perros. Argumentó que existía la posibilidad de que los animales causaran daño y que no se tomaron las medidas necesarias para evitarlo.

El abogado de la familia, Carlos Nayi, pidió una pena más severa de 12 años de prisión y destacó la naturaleza violenta de los perros involucrados. Nayi calificó la causa como “inédita” y sin precedentes en la justicia penal de Córdoba.

La fiscal basó su acusación en los antecedentes de los animales, que incluían dos condenas previas y declaraciones de reincidencia.

El juicio concluyó con los alegatos. Se espera que el tribunal anuncie la sentencia el próximo 15 de septiembre a las 9 de la mañana. El caso podría marcar un cambio significativo en la forma en que se abordan los delitos relacionados con ataques de animales.

Informe de Francisco Centeno.