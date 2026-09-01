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Juicio por la muerte de Trinidad: la querella pide 12 años de prisión para el dueño de los dogos

La fiscal solicitó 9 años por homicidio con dolo eventual. El abogado de la familia calificó el caso de “inédito” y reclamó una pena más severa. La sentencia se conocerá el 15 de septiembre.

01/09/2026 | 08:29Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Trinidad Ballesteros tenía 15 años.

FOTO: Trinidad Ballesteros tenía 15 años.

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  1.

    Audio. Juicio por la muerte de Trinidad: piden hasta 12 años de prisión para el dueño de los dogos

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    Episodios

El juicio por la muerte de la adolescente Trinidad, atacada por perros de raza dogo, avanza en Córdoba. La causa se destaca por su inusual desarrollo judicial, ya que los dueños de los animales podrían enfrentar cargos de homicidio con dolo eventual en el debate que se ventila en la Cámara Primera del Crimen.

La fiscal Milagros Gorgas solicitó 9 años de prisión para José Nieto, propietario de los perros. Argumentó que existía la posibilidad de que los animales causaran daño y que no se tomaron las medidas necesarias para evitarlo.

El abogado de la familia, Carlos Nayi, pidió una pena más severa de 12 años de prisión y destacó la naturaleza violenta de los perros involucrados. Nayi calificó la causa como “inédita” y sin precedentes en la justicia penal de Córdoba.

La fiscal basó su acusación en los antecedentes de los animales, que incluían dos condenas previas y declaraciones de reincidencia.

El juicio concluyó con los alegatos. Se espera que el tribunal anuncie la sentencia el próximo 15 de septiembre a las 9 de la mañana. El caso podría marcar un cambio significativo en la forma en que se abordan los delitos relacionados con ataques de animales.

Informe de Francisco Centeno.

Lectura rápida

¿Qué juicio se está llevando a cabo? El juicio por la muerte de la adolescente Trinidad, atacada por perros de raza dogo.

¿Quién es el propietario de los perros? El propietario de los perros es José Nieto.

¿Cuándo se espera la sentencia? La sentencia se espera para el 15 de septiembre a las 9 de la mañana.

¿Qué pena solicita la fiscal? La fiscal Milagros Gorgas solicita 9 años de prisión.

¿Qué destaca el abogado de la familia? El abogado Carlos Nayi pide 12 años de prisión y califica la causa como “inédita”.

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