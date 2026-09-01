FOTO: ¿Por qué no explorar el espacio interstellar si los centros de datos en el espacio son posibles?

Los fundadores de Starcloud, una startup que planea operar una flota de GPUs en órbita, presentaron un nuevo proyecto que busca enviar una pequeña sonda en un viaje de 80,000 años hacia Alpha Centauri. Este sería el primer objeto construido por humanos destinado explícitamente a otro sistema estelar y el sexto en abandonar nuestro sistema solar.

La misión, denominada Fermi Explorer, fue anunciada por el equipo para buscar socios, donaciones y asesoría. El grupo inicial, compuesto por los fundadores Philip Johnston, Adi Oltean y Ezra Feilden, junto con el gerente de programa Garret Jameson, ha desarrollado un plan que utiliza tecnologías espaciales probadas para enviar un vehículo con una carga útil de 10 cm cuadrados y un peso de 1 kilogramo al espacio interestelar.

Los fundadores argumentaron que el objetivo de esta misión es la exploración humana, logrando un primer histórico y poniendo a prueba los límites de la paradoja de Fermi, que intenta explicar por qué aún no hemos encontrado vida inteligente en el universo. Este enfoque le otorga a la misión su nombre.

El costo de la misión se estima en aproximadamente 15 millones de dólares y se planea lanzar en 2029. La organización sin fines de lucro está buscando proveedores para construir el vehículo, financiamiento para pagarlos y cargas científicas y artísticas que enviar, similar a los sensores y el Golden Record a bordo de la sonda Voyager, la primera nave humana en dejar nuestro sistema solar.

Los planes para la exploración interestelar suelen fallar debido a las enormes distancias involucradas y a los métodos relativamente lentos que tenemos para cruzarlas. La sonda Voyager, lanzada en 1977, se encuentra actualmente a unos 26 mil millones de kilómetros de la Tierra, mientras que Alpha Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar, está a 41 billones de kilómetros.

La última vez que Silicon Valley abordó este desafío fue con una organización sin fines de lucro llamada Breakthrough Starshot, fundada en 2016 por Yuri Milner y respaldada por Mark Zuckerberg, que propuso un esfuerzo multimillonario para usar un sistema de propulsión basado en láser para llegar a Alpha Centauri en veinte a treinta años. Sin embargo, este esfuerzo colapsó en 2025, aunque el sueño de la exploración interestelar parece permanecer vivo.

Fermi Explorer adopta un enfoque diferente: en lugar de avanzar en la frontera de la tecnología, su objetivo es utilizar lo que ya tenemos para lograr algo.

"¡Yo también me emocioné y luego me decepcioné!" comentó Johnston sobre Starshot. "Esa es la razón por la que estamos haciendo esta misión. Estamos decididos a lanzar algo en tres años. … La gran diferencia con la mayoría de las otras misiones interestelares y Fermi Explorer es que las demás intentan hacerlo en una vida humana, lo que significa programas de I+D en propulsión de miles de millones de dólares. Hemos elegido deliberadamente 80,000 años como la misión mínima viable."

La estrategia consiste en lanzar la sonda en un cohete compartido y utilizar propulsión eléctrica, eficiente pero de baja potencia, para impulsar el vehículo en una serie de órbitas que eventualmente lo llevarán hacia Alpha Centauri. Se espera que la sonda esté activa durante unos 12 años antes de entrar en una fase de viaje final hacia el otro sistema solar.

"Si un hueso de dinosaurio puede durar 200 millones de años, entonces una caja de metal puede sobrevivir fácilmente al entorno de radiación que esperamos durante 50,000 años", dijo Johnston. "No planeamos encender la sonda al final de los 80,000 años. Esperamos que una futura civilización humana la intercepte."