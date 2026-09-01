El desafío de la Selección argentina tras la despedida de Lionel Messi

Buenos Aires, 1 septiembre (NA) – La Selección argentina se encuentra ante uno de los mayores retos de su historia al tener que planificar su futuro sin el astro Lionel Messi.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el destacado delantero, quien fue campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022, tomó la decisión de retirarse del representativo nacional tras 21 años vistiendo la camiseta argentina, una decisión que él mismo describió como una situación que le "duele en el alma".

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni se preparará para afrontar su primera fecha FIFA entre septiembre y octubre de este año sin su capitán, además de tener que planificar sus primeros torneos sin el "10" desde 2006.

La noticia del retiro de Lionel Messi ha provocado una mezcla de impacto, emoción y tristeza en el mundo del fútbol, y la Selección argentina no ha sido ajena a este sentimiento.

Con un mensaje breve que agradece su contribución y lo considera una "leyenda", el equipo inicia el desafío de armar una convocatoria sin su principal referente.

La búsqueda de un nuevo capitán es una de las prioridades, y entre los candidatos se encuentran el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, el defensor Cristian "Cuti" Romero y los mediocampistas Leandro Paredes y Enzo Fernández, quienes han mostrado su capacidad de liderazgo en sus clubes. Además, el equipo deberá encontrar un nuevo líder natural tanto en lo grupal como en lo deportivo.

La influencia de Messi en la cancha ha sido notable a lo largo de los años. La Selección argentina ha dependido de su talento en los momentos más cruciales, desde que comenzó su carrera en la década de 2010. Su desempeño en los últimos mundiales ha sido excepcional, culminando con su actuación en el Mundial de Qatar 2022, donde fue reconocido como el mejor jugador del torneo y recibió el Balón de Oro.

Con ocho goles en la última competencia, Messi fue clave para los triunfos del seleccionado, y su ausencia abrirá un espacio para que otros futbolistas se destaquen.

El resto de los jugadores deberán dar un paso adelante para llenar el vacío dejado por Messi, mientras se espera que el equipo nacional encuentre un nuevo talento que pueda superar las expectativas, tal como lo hicieron Diego Armando Maradona y Messi en su momento.

La falta de Messi también permitirá a Scaloni explorar diferentes soluciones tácticas. Se podría considerar el uso de un mediapunta que retroceda unos metros o la inclusión de un nuevo centrodelantero, como una posible dupla entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Además, el entrenador podría optar por dar mayor protagonismo a los extremos, como Giuliano Simeone y Nicolás González, o introducir un nuevo mediocampista para regresar al estilo de juego que caracterizó al equipo durante sus primeros títulos.

La Selección argentina se prepara para una serie de partidos amistosos durante la próxima fecha FIFA de septiembre y octubre, donde tendrá la oportunidad de jugar hasta cuatro encuentros en 16 días, al mismo tiempo que comienza a planificar a largo plazo. En este nuevo ciclo, el equipo no participará en las eliminatorias de Conmebol y se enfocará en la Copa América 2028, que servirá como preámbulo al Mundial de 2030, donde debutará como local sin Lionel Messi en su convocatoria.