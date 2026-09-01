El Telescopio Espacial Roman de la NASA inicia su viaje para desvelar secretos del universo

El Telescopio Espacial Roman de la NASA inició su viaje el 30 de agosto de 2026, despegando a las 7:26 a.m. EDT desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Este telescopio se dirige hacia el segundo punto de Lagrange del sistema solar, a aproximadamente un millón de millas de la Tierra, donde se espera que realice observaciones fundamentales sobre el universo.

El telescopio, que combina visión infrarroja aguda con un amplio campo de visión, permitirá a los astrónomos estudiar grandes regiones del espacio y retroceder en la historia cósmica. Sus principales objetivos incluyen la investigación de la materia oscura, la energía oscura y los exoplanetas.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, destacó que "Roman es exactamente el tipo de historia de éxito que queremos ver en toda la NASA". La misión, entregada antes de lo previsto y dentro del presupuesto, refleja más de una década de dedicación por parte del personal de la NASA y sus socios industriales.

El equipo del Centro de Vuelo Espacial Goddard comenzó a recibir datos del telescopio solo siete minutos después del lanzamiento. El cohete Falcon Heavy operó como se esperaba y se separó del observatorio 31 minutos después del despegue.

La NASA espera que Roman se convierta en una "máquina de descubrimiento" que se acerque a responder preguntas profundas sobre la historia cósmica de la humanidad. La misión utilizará una combinación de redes de comunicación para mantener el contacto continuo durante su viaje.

Una vez operativo, el telescopio transmitirá aproximadamente 1.4 terabytes de datos diarios a la Tierra, lo que representa la tasa de datos más alta para una misión astrofísica de la NASA. Este volumen de información requerirá el uso de aprendizaje automático y la colaboración de científicos ciudadanos para identificar descubrimientos potencialmente importantes.

Los primeros datos e imágenes del telescopio se esperan para principios de 2027, y se anticipa que transformarán nuestra comprensión del universo.