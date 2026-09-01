Irán critica el respaldo de la UE a la estrategia económica de Estados Unidos

Buenos Aires, 1 septiembre (NA) — Esmaeil Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, expresó su rechazo al respaldo de la Unión Europea (UE) hacia una operación económica de Estados Unidos contra su país, subrayando que Europa ha perdido el derecho a reclamar "autonomía estratégica".

Las declaraciones de Baghaei fueron emitidas a través de una publicación en X, en respuesta a un comunicado de la UE que se divulgó el lunes durante una reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, llevada a cabo en Asheville, Estados Unidos.

En su comunicado, la UE expresó su satisfacción por los esfuerzos destinados a que Irán detenga sus actividades desestabilizadoras y entable negociaciones de paz de buena fe, mencionando la implementación de presiones económicas adicionales, incluida la Operación Paria Económico, liderada por Estados Unidos.

Baghaei afirmó que "Europa ya no puede hablar de 'autonomía estratégica' cuando únicamente se limita a ejecutar las órdenes de Washington".

Además, la UE instó a mantener el diálogo diplomático con Irán para asegurar la estabilidad en la región y la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz, indicando que está dispuesta a adoptar nuevas medidas y a seguir ejerciendo presión sobre Teherán en conjunto con Estados Unidos y otros aliados.