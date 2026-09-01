Ataque ruso con drones y misiles deja al menos 12 muertos en Kiev y Odesa

Buenos Aires, 1 de septiembre (NA) — Al menos 12 personas perdieron la vida en un ataque llevado a cabo por Rusia durante la madrugada del martes, que involucró el uso de drones y misiles contra la capital ucraniana y su suburbio suroriental, según informaron las autoridades locales y constató la Agencia Noticias Argentinas.

Ocho víctimas fatales fueron registradas en Kiev, mientras que otras cuatro personas, incluidos dos niños, resultaron heridas en el ataque que afectó a varios distritos de la ciudad, de acuerdo con lo declarado por el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

En Boryspil, localidad situada a unos 30 kilómetros al sureste de la capital, se reportaron cuatro muertes y 13 heridos, según la administración militar regional.

Durante la noche, Rusia lanzó 218 drones y un número indeterminado de misiles contra Ucrania, según lo informado por la Fuerza Aérea ucraniana.

Principales objetivos: Kiev y Odesa

Las regiones de Kiev y Odesa fueron identificadas como los principales objetivos del ataque. Las defensas aéreas de Ucrania lograron derribar o neutralizar 187 drones, así como cinco misiles de crucero Kalibr, cinco misiles balísticos Iskander-M/KN-23/S-400 y dos municiones merodeadoras de pequeño tamaño S8000 Banderol que utilizan motores a reacción.

Se registraron impactos en 28 lugares y la caída de restos en otros 10, agregó la Fuerza Aérea, según un informe de Xinhua.