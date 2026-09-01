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Ataque ruso con drones y misiles deja al menos 12 muertos en Kiev y Odesa

El alcalde Vitali Klitschko informó que el ataque se cobró la vida de 12 personas en Kiev y sus alrededores, dejando además varios heridos. Las defensas aéreas ucranianas lograron interceptar la mayoría de los drones.

01/09/2026 | 08:45Redacción Cadena 3

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Devastación en Kiev y alrededores.

FOTO: Devastación en Kiev y alrededores.

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Buenos Aires, 1 de septiembre (NA) — Al menos 12 personas perdieron la vida en un ataque llevado a cabo por Rusia durante la madrugada del martes, que involucró el uso de drones y misiles contra la capital ucraniana y su suburbio suroriental, según informaron las autoridades locales y constató la Agencia Noticias Argentinas.

Ocho víctimas fatales fueron registradas en Kiev, mientras que otras cuatro personas, incluidos dos niños, resultaron heridas en el ataque que afectó a varios distritos de la ciudad, de acuerdo con lo declarado por el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

En Boryspil, localidad situada a unos 30 kilómetros al sureste de la capital, se reportaron cuatro muertes y 13 heridos, según la administración militar regional.

Durante la noche, Rusia lanzó 218 drones y un número indeterminado de misiles contra Ucrania, según lo informado por la Fuerza Aérea ucraniana.

Principales objetivos: Kiev y Odesa

Las regiones de Kiev y Odesa fueron identificadas como los principales objetivos del ataque. Las defensas aéreas de Ucrania lograron derribar o neutralizar 187 drones, así como cinco misiles de crucero Kalibr, cinco misiles balísticos Iskander-M/KN-23/S-400 y dos municiones merodeadoras de pequeño tamaño S8000 Banderol que utilizan motores a reacción.

Se registraron impactos en 28 lugares y la caída de restos en otros 10, agregó la Fuerza Aérea, según un informe de Xinhua.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Un ataque ruso con drones y misiles dejó al menos 12 muertos en Ucrania.

¿Quién lo denunció?
El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, fue quien informó sobre el ataque.

¿Cuándo sucedió?
El ataque se llevó a cabo en la madrugada del martes 1 de septiembre.

¿Dónde ocurrió?
Los principales impactos se registraron en Kiev y Odesa.

¿Cómo fue el ataque?
Rusia lanzó 218 drones y misiles, de los cuales se interceptaron la mayoría.

¿Por qué es relevante?
Este ataque marca un incremento en la violencia del conflicto en la región.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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