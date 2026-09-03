Nuevas sanciones de EEUU a Cuba en medio de una crisis económica creciente

LA HABANA — El gobierno de Estados Unidos implementó el jueves nuevas sanciones contra Cuba en un esfuerzo por afectar su economía y agravar las crisis que enfrenta la isla. Entre los sancionados se encuentra Fidel Ernesto Castro, nieto del expresidente Raúl Castro, y la Empresa Importadora de Abastecimiento para el Petróleo de Cuba (Abapet), que juega un papel fundamental en la importación de equipos y piezas necesarias para la deteriorada red eléctrica cubana.

Las sanciones buscan deshabilitar la infraestructura crítica de Cuba y profundizar su crisis energética, según el análisis de Brett Erickson, experto en sanciones y socio director de Obsidian Risk Advisors. "Estados Unidos está tratando de apretar las tuercas lo más que puede", afirmó Erickson.

Erickson también expresó que el gobierno del presidente Donald Trump parece no tener intención de aceptar cambios en Cuba que no incluyan la eliminación del régimen actual. En este contexto, el secretario de Estado Marco Rubio ha sido mencionado como una figura clave en este enfoque agresivo.

Se anticipa que el gobierno cubano buscará maneras de evadir las sanciones debido a la falta de alternativas. "Se las ingeniarán para ver cómo consiguen esas refacciones de mantenimiento", añadió Erickson, advirtiendo que esto podría resultar en un aumento de costos que, a su vez, elevaría la inflación y perjudicaría aún más a la economía cubana.

Desde que Trump amenazó a finales de enero con imponer aranceles a cualquier país que suministre petróleo a la isla, la situación ha empeorado, con apagones que superan las 24 horas diarias. La red eléctrica, envejecida y en mal estado, ha sufrido constantes fallas, y las reservas de combustible están disminuyendo rápidamente.

"En teoría, el objetivo es crear tantas penurias y sufrimiento entre la población civil que no les quede otra opción que, esencialmente, levantarse y derrocar a su gobierno", explicó Erickson. "Es un intento de provocar una crisis humanitaria".

Las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba han estado estancadas, mientras que las sanciones se han intensificado. La reacción cubana no se ha hecho esperar. Oscar Pérez-Oliva Fraga, viceprimer ministro de Cuba, culpó a Washington por la situación actual, describiendo el bloqueo como un genocidio.

Entre la población, los apagones han generado gran descontento. Yaqueline Bernal, una residente de 49 años, comentó que lleva sin electricidad desde el domingo, lo que le preocupa por el bienestar de sus ocho nietos. "Al no tener corriente, no podemos tener agua", expresó. "Realmente no sabes para dónde vas a parar".

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció las sanciones a través de las redes sociales, calificándolas de un crimen y un castigo colectivo. "Basta de abuso. Acaben de poner fin al bloqueo y permitan a Cuba vivir en paz", afirmó.

Mientras tanto, Marco Rubio defendió las sanciones, afirmando que las entidades sancionadas forman parte de una red corrupta que enriquece a la familia Castro mientras la población sufre. "Las élites del régimen comunista de Cuba presiden un Estado fallido donde los cubanos de a pie pasan hambre", escribió.