EEUU intensifica deportaciones a Haití enviando más de 100 personas en medio de la crisis de pandillas

FOTO: EEUU deporta a más de 100 personas a Haití mientras persiste la violencia de pandillas

CABO HAITIANO, Haití — El gobierno de Estados Unidos realizó el jueves la deportación de más de 100 personas a Haití, aumentando la frecuencia de estos vuelos hacia el país caribeño, que enfrenta una grave crisis de violencia.

El vuelo despegó desde Luisiana y aterrizó en Cabo Haitiano, en la parte norte de Haití. Según el Monitor de Vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), este es el tercer vuelo consecutivo de deportación que se lleva a cabo un jueves, lo que indica un cambio de la programación mensual a una frecuencia semanal.

En dos vuelos distintos a finales de agosto, más de 200 personas también fueron deportadas a Haití. Nicolas Mardochée, coordinador del Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití, confirmó que entre los deportados en el vuelo del jueves se encontraba Renan Hédouville, exdirector de la Oficina de Protección del Ciudadano de Haití, quien enfrenta acusaciones de corrupción.

Activistas han criticado la deportación de haitianos, incluidos aquellos que contaban con el Estatus de Protección Temporal y que residían legalmente en Estados Unidos. Los deportados son enviados a Cabo Haitiano debido a que el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, el principal del país, es considerado demasiado peligroso.

La violencia de las pandillas ha llevado al control de aproximadamente el 70% de la capital de Haití y a un desplazamiento forzado de casi 1,5 millones de personas en el país. De enero a junio, más de 3.050 asesinatos fueron reportados, según datos de la ONU.

Desde diciembre de 2025, los vuelos de deportación han partido de Alexandria, Luisiana, un centro de operaciones del ICE, haciendo escala en Miami antes de dirigirse al Aeropuerto Internacional de Cabo Haitiano.