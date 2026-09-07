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Tres policías declaran en el caso de Facundo Moyano por el operativo inicial

Las últimas personas en dar testimonio fueron la hermana, la mamá y una amiga de Candela Arizaga.

07/09/2026 | 07:41Redacción Cadena 3

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Tres policías declaran en el caso de Facundo Moyano por el operativo inicial

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Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) – Tres policías que intervinieron en las primeras horas del operativo en el caso Facundo Moyano declaran hoy, mientras se espera que la fiscalía determine si requerirá más testimoniales en la investigación que sigue al exdiputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad contra Candela Arizaga.

Según fuentes vinculadas al caso, esta mañana, los tres policías se presentan en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 31 de la Ciudad de Buenos Aires.

Hasta el momento, han testificado médicos, policías, vecinos, la empleada doméstica del exdiputado, así como la madre de Arizaga, su hermana y una amiga.

Myriam Puntonet, madre de Candela, declaró conocer el vínculo entre su hija y Moyano, con quienes asistieron a un recital en el Estadio Monumental, y negó que la joven le haya expresado haber sufrido violencia de género.

Por su parte, Victoria Arizaga Morel, hermana de la modelo, destacó que "nunca hubo nada raro" en la relación, afirmando que "siempre" estaba "todo bien", y negó conocer al hijo de Hugo Moyano.

Nicole Bizzoero, amiga de Arizaga, también declaró no haber observado ninguna situación que "le llame la atención" o "la ponga en alerta".

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió hoy en el caso de Facundo Moyano?
Hoy declaran tres policías que participaron en el operativo inicial del caso.

¿Quiénes han testificado hasta ahora?
Ya han declarado médicos, policías, vecinos, la madre, hermana y amiga de Candela Arizaga.

¿Qué declaró la madre de Candela?
Myriam Puntonet aseguró que su hija no le manifestó haber sufrido violencia de género.

¿Qué opinó la hermana de Candela sobre la relación?
Victoria Arizaga Morel afirmó que no había nada extraño en la pareja y que siempre todo estuvo bien.

¿Qué dijo la amiga de Candela sobre su relación?
Nicole Bizzoero no notó situaciones que le llamaran la atención o que la pusieran en alerta.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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