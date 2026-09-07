FOTO: Tres policías declaran en el caso de Facundo Moyano por el operativo inicial

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) – Tres policías que intervinieron en las primeras horas del operativo en el caso Facundo Moyano declaran hoy, mientras se espera que la fiscalía determine si requerirá más testimoniales en la investigación que sigue al exdiputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad contra Candela Arizaga.

Según fuentes vinculadas al caso, esta mañana, los tres policías se presentan en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 31 de la Ciudad de Buenos Aires.

Hasta el momento, han testificado médicos, policías, vecinos, la empleada doméstica del exdiputado, así como la madre de Arizaga, su hermana y una amiga.

Myriam Puntonet, madre de Candela, declaró conocer el vínculo entre su hija y Moyano, con quienes asistieron a un recital en el Estadio Monumental, y negó que la joven le haya expresado haber sufrido violencia de género.

Por su parte, Victoria Arizaga Morel, hermana de la modelo, destacó que "nunca hubo nada raro" en la relación, afirmando que "siempre" estaba "todo bien", y negó conocer al hijo de Hugo Moyano.

Nicole Bizzoero, amiga de Arizaga, también declaró no haber observado ninguna situación que "le llame la atención" o "la ponga en alerta".

Agencia NA