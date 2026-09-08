Nueva jornada de paro en la Universidad Nacional de Rosario por el conflicto con el Gobierno

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) volverá a tener este martes 8 de septiembre una jornada de paro de 24 horas, en el marco del conflicto que docentes y trabajadores no docentes de las universidades públicas mantienen con el Gobierno nacional por salarios y el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

La medida fue resuelta por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales luego de la reunión paritaria del pasado 1° de septiembre, que finalizó sin acuerdo entre las partes. El reclamo apunta principalmente a una recomposición salarial frente a la pérdida del poder adquisitivo y a mayores recursos para el sistema universitario público.

A la protesta de los docentes se sumarán también los trabajadores no docentes de la UNR, por lo que la medida alcanzará a distintos sectores de la comunidad universitaria. De esta manera, durante la jornada se verá afectado el normal funcionamiento de las actividades académicas y administrativas en las distintas facultades y dependencias de la Universidad.

El paro se inscribe en un conflicto que continúa abierto entre las organizaciones gremiales universitarias y el Gobierno nacional. Desde el Frente Sindical reclaman que se avance en una solución salarial y presupuestaria y que se garantice el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, mientras esperan una nueva instancia de negociación que permita destrabar la situación.