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Nueva jornada de paro en la Universidad Nacional de Rosario por el conflicto con el Gobierno

Docentes y no docentes de la UNR forman parte de la huelga lanzada a nivel federal, por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

08/09/2026 | 07:09Redacción Cadena 3 Rosario

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Paro universitario en Rosario.

FOTO: Paro universitario en Rosario.

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La Universidad Nacional de Rosario (UNR) volverá a tener este martes 8 de septiembre una jornada de paro de 24 horas, en el marco del conflicto que docentes y trabajadores no docentes de las universidades públicas mantienen con el Gobierno nacional por salarios y el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

La medida fue resuelta por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales luego de la reunión paritaria del pasado 1° de septiembre, que finalizó sin acuerdo entre las partes. El reclamo apunta principalmente a una recomposición salarial frente a la pérdida del poder adquisitivo y a mayores recursos para el sistema universitario público.

A la protesta de los docentes se sumarán también los trabajadores no docentes de la UNR, por lo que la medida alcanzará a distintos sectores de la comunidad universitaria. De esta manera, durante la jornada se verá afectado el normal funcionamiento de las actividades académicas y administrativas en las distintas facultades y dependencias de la Universidad.

El paro se inscribe en un conflicto que continúa abierto entre las organizaciones gremiales universitarias y el Gobierno nacional. Desde el Frente Sindical reclaman que se avance en una solución salarial y presupuestaria y que se garantice el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, mientras esperan una nueva instancia de negociación que permita destrabar la situación.

Lectura rápida

¿Qué medida tomará la UNR? La Universidad Nacional de Rosario realizará un paro de 24 horas el martes 8 de septiembre.

¿Quiénes participan en el paro? Participarán docentes y trabajadores no docentes de la UNR.

¿Cuándo se resolvió el paro? La medida fue resuelta por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales tras la reunión paritaria del 1° de septiembre.

¿Por qué se lleva a cabo el paro? Se realiza por reclamos de salarios y el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

¿Qué esperan los gremios universitarios? Esperan avanzar en una solución salarial y presupuestaria y que se garantice el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

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