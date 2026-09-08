Empresarios alertan por la caída del consumo: "Mientras no haya medidas, esto no se va a modificar"
El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Ricardo Diab, señaló a Cadena 3 Rosario que las ventas minoristas registraron bajas tanto en la comparación anual como mensual y cuestionó la pérdida de poder adquisitivo y la falta de financiamiento.
08/09/2026 | 06:54Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Venta de ropa en calle San Luis.
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Audio. CAME advirtió por la caída del consumo: "Mientras no haya medidas, esto no se va a modificar"
Cadena 3 Rosario
El consumo en las pequeñas y medianas empresas continúa mostrando números negativos. Así lo advirtió el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, quien señaló que las ventas minoristas registraron una caída tanto en la comparación interanual como intermensual.
“El promedio del relevamiento nos dio 0,2% negativo interanual y 2% negativo intermensual”, explicó Diab a Cadena 3 Rosario. Además, indicó que en los primeros meses de 2026 ya se acumula una baja respecto del mismo período del año anterior y sostuvo que las perspectivas para el cierre del año no son alentadoras.
Según el titular de CAME, entre las principales causas aparecen la pérdida de poder adquisitivo, la falta de financiamiento y la ausencia de incentivos al consumo. “Mientras no haya ninguna medida que modifique esto, esto no se va a modificar en el tiempo”, afirmó.
Diab también destacó que las ventas online tuvieron un crecimiento del 17% respecto del año anterior, aunque ese incremento no alcanzó para revertir el resultado general del relevamiento. Desde CAME sostienen que, mientras algunos rubros se mantienen relativamente estables, otros continúan mostrando retrocesos.
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Juan Ramos, referente de la Asociación de Carniceros, explicó que la caída está directamente vinculada con la pérdida de poder adquisitivo.
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El diagnóstico vuelve a abrir una discusión con el Gobierno nacional, que sostiene que parte del consumo se está canalizando por otras vías, como las ventas digitales y las importaciones. Desde CAME, en cambio, remarcan que el mercado interno y la actividad de las pequeñas empresas siguen atravesando un escenario complejo.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué está pasando con el consumo en las pequeñas y medianas empresas? Las pequeñas y medianas empresas están enfrentando números negativos en el consumo, con caídas en las ventas minoristas.
¿Quién advirtió sobre esta situación? El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, fue quien realizó la advertencia.
¿Cuándo se registraron las caídas en las ventas? Las caídas se registraron tanto en la comparación interanual como intermensual, con un 0,2% negativo interanual y 2% negativo intermensual.
¿Dónde se canaliza parte del consumo según el Gobierno nacional? El Gobierno nacional sostiene que parte del consumo se canaliza a través de las ventas digitales y las importaciones.
¿Por qué se considera que la situación no mejorará? Se considera que la situación no mejorará debido a la pérdida de poder adquisitivo, la falta de financiamiento y la ausencia de incentivos al consumo.