El tiempo en Rosario: una mañana fría y una tarde con 21 grados
La jornada comenzará con bajas temperaturas, pero el termómetro irá en ascenso hacia el mediodía. No se prevén precipitaciones y habrá viento leve del sector norte.
08/09/2026 | 06:47Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Jornada fresca y sin lluvias a la vista.
Rosario amaneció este martes con 5 grados, cielo despejado y una sensación térmica de 3,9 grados. La humedad se ubicó en 79%, con viento del noreste a 6 kilómetros por hora y buena visibilidad.
Durante la jornada se espera cielo algo nublado por la mañana y la tarde, con nubosidad parcial hacia la noche. La temperatura llegará a una máxima de 21 grados, sin probabilidad de lluvias y con vientos del norte de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Para los próximos días, el miércoles tendrá una máxima de 18 grados, mientras que el jueves será más templado, con 22 grados. El viernes bajará a 16 y el fin de semana llegará con un marcado descenso: 11 grados el sábado y apenas 13 el domingo, con una mínima de 3 grados.
Lectura rápida
¿Qué temperatura se registró en Rosario este martes?
Se registró una temperatura de 5 grados.
¿Cuál es la máxima esperada para el miércoles?
La máxima esperada para el miércoles es de 18 grados.
¿Qué condiciones climáticas se prevén para la tarde?
Se prevé cielo algo nublado por la tarde, con nubosidad parcial hacia la noche.
¿Cuándo se espera el mayor descenso de temperatura?
Se espera el mayor descenso de temperatura el fin de semana, con 11 grados el sábado y 13 grados el domingo.
¿Cuál es la humedad actual en Rosario?
La humedad actual en Rosario es del 79%.