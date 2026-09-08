El tiempo en Rosario: una mañana fría y una tarde con 21 grados

Rosario amaneció este martes con 5 grados, cielo despejado y una sensación térmica de 3,9 grados. La humedad se ubicó en 79%, con viento del noreste a 6 kilómetros por hora y buena visibilidad.

Durante la jornada se espera cielo algo nublado por la mañana y la tarde, con nubosidad parcial hacia la noche. La temperatura llegará a una máxima de 21 grados, sin probabilidad de lluvias y con vientos del norte de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para los próximos días, el miércoles tendrá una máxima de 18 grados, mientras que el jueves será más templado, con 22 grados. El viernes bajará a 16 y el fin de semana llegará con un marcado descenso: 11 grados el sábado y apenas 13 el domingo, con una mínima de 3 grados.