Hungría expulsa a 10 diplomáticos rusos por actividades inaceptables

BUDAPEST, Hungría (AP) — Hungría ha ordenado a 10 miembros de la delegación diplomática de Rusia que abandonen el país por actividades que se consideran inaceptables para diplomáticos, según lo declarado el martes por la ministra de Relaciones Exteriores, Anita Orbán.

Orbán no proporcionó detalles sobre las actividades específicas que llevaron a esta decisión ni indicó el plazo que tienen los funcionarios rusos para abandonar el territorio húngaro. La ministra subrayó que la medida tiene como finalidad proteger la seguridad y la soberanía de Hungría, aunque aclaró que esta acción no implica una ruptura de las relaciones diplomáticas con Rusia.