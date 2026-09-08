Hungría expulsa a 10 diplomáticos rusos por actividades inaceptables
Hungría ha solicitado la salida de 10 diplomáticos rusos por actividades consideradas inaceptables, según la ministra de Relaciones Exteriores, Anita Orbán, quien aclaró que no se rompe la relación diplomática.
FOTO: Hungría ordena a 10 diplomáticos rusos abandonar el país por actividades inaceptables
BUDAPEST, Hungría (AP) — Hungría ha ordenado a 10 miembros de la delegación diplomática de Rusia que abandonen el país por actividades que se consideran inaceptables para diplomáticos, según lo declarado el martes por la ministra de Relaciones Exteriores, Anita Orbán.
Orbán no proporcionó detalles sobre las actividades específicas que llevaron a esta decisión ni indicó el plazo que tienen los funcionarios rusos para abandonar el territorio húngaro. La ministra subrayó que la medida tiene como finalidad proteger la seguridad y la soberanía de Hungría, aunque aclaró que esta acción no implica una ruptura de las relaciones diplomáticas con Rusia.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Hungría expulsó a 10 diplomáticos rusos por actividades inaceptables.
¿Quién lo anunció?
La ministra de Relaciones Exteriores, Anita Orbán.
¿Cuándo fue la decisión?
El anuncio se realizó el martes.
¿Dónde se llevó a cabo?
En Hungría.
¿Por qué se tomó esta medida?
Para proteger la seguridad y soberanía del país.
[Fuente: AP]