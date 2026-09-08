En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Vamos viendo

Fernando Genesir

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Rusia cerrará el consulado alemán y los centros culturales Instituto Goethe en su territorio

Las disposiciones fueron tomadas en respuesta a la decisión tomada previamente por Alemania de cerrar el consulado general ruso en Bonn y la Casa Rusa en Berlín.

08/09/2026 | 06:30Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Centro Goethe.

FOTO: Centro Goethe.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) —Rusia cerrará el consulado general de Alemania en San Petersburgo, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en Moscú, que destacó que el mismo debe cesar todas las operaciones a más tardar el 18 de septiembre.

Además, indicó que los centros culturales Instituto Goethe en Rusia también deben finalizar todas sus operaciones y que los empleados tendrán que haber salido de Rusia para el 13 de septiembre.

El Ministerio precisó que se entregaron las notas diplomáticas pertinentes al encargado de negocios alemán, amplió Xinhua en un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Las disposiciones fueron tomadas en respuesta a la decisión tomada previamente por Alemania de cerrar el consulado general ruso en Bonn y la Casa Rusa en Berlín, antes llamada Casa Rusa de la Ciencia y la Cultura, el 7 de septiembre.

Esto se produjo luego de que Alemania afirmara que un dron cargado con explosivos encontrado a inicios de agosto en el Aeropuerto de Leipzig era de origen ruso.

Lectura rápida

¿Qué medida tomó Rusia?
Rusia cerrará el consulado alemán en San Petersburgo y los centros culturales Instituto Goethe en su territorio.

¿Cuándo deben cesar operaciones?
El consulado debe cerrar a más tardar el 18 de septiembre y los centros Goethe deben finalizar operaciones para el 13 de septiembre.

¿Por qué se toma esta decisión?
Las decisiones son una respuesta al cierre del consulado ruso en Bonn y la Casa Rusa en Berlín por parte de Alemania.

¿Qué alegó Alemania para cerrar el consulado ruso?
Alemania afirmó que un dron cargado con explosivos encontrado en Leipzig era de origen ruso.

¿Qué organismo informó sobre estas decisiones?
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia comunicó estas disposiciones y entregó notas diplomáticas al encargado de negocios alemán.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf