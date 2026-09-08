Rusia cerrará el consulado alemán y los centros culturales Instituto Goethe en su territorio

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) —Rusia cerrará el consulado general de Alemania en San Petersburgo, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en Moscú, que destacó que el mismo debe cesar todas las operaciones a más tardar el 18 de septiembre.

Además, indicó que los centros culturales Instituto Goethe en Rusia también deben finalizar todas sus operaciones y que los empleados tendrán que haber salido de Rusia para el 13 de septiembre.

El Ministerio precisó que se entregaron las notas diplomáticas pertinentes al encargado de negocios alemán, amplió Xinhua en un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Las disposiciones fueron tomadas en respuesta a la decisión tomada previamente por Alemania de cerrar el consulado general ruso en Bonn y la Casa Rusa en Berlín, antes llamada Casa Rusa de la Ciencia y la Cultura, el 7 de septiembre.

Esto se produjo luego de que Alemania afirmara que un dron cargado con explosivos encontrado a inicios de agosto en el Aeropuerto de Leipzig era de origen ruso.