Los osos hambrientos de las Rocosas invaden ciudades en busca de alimento

FOTO: El verano seco en las Rocosas empuja osos hambrientos a ciudades y a choques con personas

COLORADO SPRINGS, Colorado, EE.UU. — Durante una de las noches calurosas de verano, Patrick Sullivan se despertó a las 3 de la mañana para atender a su bebé. El sonido constante de una bocina de auto le pareció extraño, hasta que se dio cuenta de que no era un vecino ruidoso, sino un oso negro que había quedado atrapado dentro de un SUV en Gold Hill, Colorado, al noroeste de Denver.

El oso había abierto la puerta del vehículo y, al no poder escapar, comenzó a tocar la bocina mientras destrozaba el interior del auto. "Está para siniestro total. No es apto para conducir", comentó Sullivan sobre el vehículo dañado.

La situación no es aislada. Este verano, la sequía en las montañas Rocosas ha llevado a los osos a buscar comida en lugares inusuales, ya que la falta de nueces, bayas y plantas ha mermado sus fuentes de alimento natural. Este fenómeno ha provocado que los osos deambulen por áreas urbanas en busca de sustento, aumentando así los conflictos con los humanos.

El cuñado de Sullivan logró liberar al oso del auto, pero estos encuentros pueden ser mortales para los animales. Recientemente, un oso atrapado en un vehículo en Colorado Springs murió por el calor, y las autoridades han tenido que sacrificar a decenas de otros osos que representan un riesgo para las personas.

Las autoridades de Colorado han reportado el doble de avistamientos de osos y conflictos con humanos en comparación con el promedio, incluyendo avistamientos en áreas donde normalmente no se encuentran. En Nuevo México y Utah, también se han registrado cifras récord de osos que han perdido su miedo natural y ahora buscan comida en casas, autos y campamentos.

En Denver, un oso negro fue tranquilizado y reubicado tras ser encontrado en un árbol, mientras que en Fort Collins, otro oso fue capturado y liberado durante la temporada de mudanzas de otoño. Las autoridades en Utah trasladaron a cuatro osos que habían estado alimentándose en huertos locales.

Según Travis Sauder, un agente estatal de vida silvestre, los osos no están cambiando su comportamiento, sino que están aumentando su actividad en busca de comida. Este año, los osos negros han sido vistos en las llanuras, a más de una hora en auto al este de Colorado Springs, en áreas donde no suelen encontrarse debido a la falta de fuentes naturales de alimento.

Las tentaciones para los osos en áreas urbanas son numerosas: comida para mascotas en garajes abiertos, comederos para aves y basura en contenedores no asegurados son solo algunos ejemplos. Según datos de Colorado Parks and Wildlife, la basura representa el mayor atractivo detrás del aumento de actividad de osos este año.

A pesar de que muchos osos son tranquilizados y trasladados fuera de las ciudades, aquellos que comienzan a asociar a los humanos con la comida pueden ser sacrificados. "Un oso alimentado es un oso muerto", es el mantra de los funcionarios de vida silvestre, quienes instan a las personas a asegurar cualquier alimento que pueda atraer a estos animales.

Los osos negros son menos peligrosos que los osos grizzly, pero pueden volverse agresivos. Este año, se han registrado varios ataques, incluyendo un incidente en el que un oso negro atacó a un excursionista en Golden, Colorado. Las autoridades han tenido que abatir a algunos osos después de ataques a humanos.

Este año, más de tres docenas de osos han sido abatidos en Utah, un número que supera el total de los últimos tres años combinados. En Nuevo México, la cifra de osos abatidos ha llegado a 187, la mayor desde 2011. La sequía prolongada y el cambio climático han sido factores determinantes en este aumento de conflictos.

Sin embargo, no todas las historias son trágicas. Existen relatos conmovedores de cachorros de oso rescatados y liberados con éxito en la naturaleza después de recibir cuidados en centros de rescate. Estas iniciativas muestran que, aunque los desafíos son grandes, también hay espacio para la esperanza y la recuperación.

En Gold Hill, el cuñado de Sullivan resolvió el incidente del oso en el Toyota tirando de una cuerda atada a la manija de la puerta, permitiendo que el animal escapara hacia el bosque. "Básicamente estaba ahí sentado esperando que alguien lo ayudara", dijo Sullivan. "Así que me alegra que hayamos podido hacer eso por él".