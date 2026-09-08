Ataques rusos en Kiev: dos muertos y varios heridos tras bombardeos con drones y misiles
Dos personas fallecieron y al menos diez resultaron heridas en Kiev, tras un ataque ruso con drones y misiles que rompe una pausa en los bombardeos. El ataque se produjo tras la visita de enviados de EE.UU.
FOTO: Ataques rusos con drones y misiles en Kiev rompen una pausa en bombardeos y matan a 2 personas
KIEV, Ucrania — Durante la noche del martes, la capital ucraniana fue blanco de un ataque por parte de Rusia, que dejó como saldo dos muertes y al menos diez heridos, según informaron las autoridades locales.
Este ataque se produjo después de un periodo de calma que se vivió durante el fin de semana, coincidiendo con la visita oficial de los enviados de Estados Unidos, Jared Kushner y Steve Witkoff, quienes llegaron a Kiev con el objetivo de avanzar en las negociaciones para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.
El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania reportó daños significativos y varios incendios en al menos cinco distritos de la ciudad. Por su parte, la Administración Militar de la Ciudad de Kiev comunicó que la infraestructura civil sufrió daños en al menos 16 ubicaciones diferentes.
Entre los incidentes más destacados, un edificio no residencial de 26 pisos fue alcanzado en el distrito de Holosiivskyi. En esa misma área, se desató un incendio que se propagó a un edificio cercano. Los rescatistas lograron salvar a una persona tras realizar una búsqueda, y dos personas más fueron evacuadas de un apartamento en un edificio de 16 pisos.
Además, se registraron personas atrapadas en un edificio residencial de cinco pisos en el distrito de Solomianskyi. El servicio de emergencias informó que al menos diez personas fueron rescatadas, y también se registraron incendios en los distritos de Darnytskyi y Podilskyi.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Kiev?
Un ataque ruso con drones y misiles dejó dos muertos y al menos diez heridos.
¿Quiénes fueron los responsables?
Las autoridades locales informaron que las fuerzas rusas llevaron a cabo el ataque.
¿Cuándo sucedió?
El ataque tuvo lugar durante la noche del martes, tras un fin de semana de calma.
¿Dónde se produjeron los daños?
Los daños se registraron en al menos cinco distritos de Kiev, incluyendo Holosiivskyi y Solomianskyi.
¿Por qué se considera significativo?
Este ataque rompió una pausa en los bombardeos y coincidió con la visita de enviados de EE.UU. para abordar el conflicto.
[Fuente: AP]