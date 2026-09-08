Las exportaciones de China se incrementan un 25% en agosto, ampliando su superávit comercial

BANGKOK — Durante el mes de agosto, las exportaciones de China experimentaron un notable incremento del 25% en comparación con el mismo mes del año anterior, gracias a la alta demanda de automóviles y productos tecnológicos. Este crecimiento también contribuyó a que el superávit comercial del país se ampliara aún más, según datos proporcionados por la agencia de aduanas.

Los resultados se alinean con las proyecciones de los economistas y llegan en un momento crucial, justo antes de una reunión programada entre el líder chino Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se espera para finales de septiembre, aunque Beijing aún no ha confirmado la fecha exacta.

El comercio será uno de los temas centrales en la agenda de discusión entre Trump y Xi en su encuentro. Las importaciones de China también mostraron un crecimiento significativo, aumentando un 28,2% en agosto respecto al año anterior, superando el incremento del 27,5% registrado en julio. En julio, las exportaciones habían crecido un 23,9% interanual.

El superávit comercial de China se elevó a 119.100 millones de dólares en agosto, en comparación con los 112.500 millones de dólares de julio. Este superávit ha suscitado preocupación entre responsables de política económica en Estados Unidos y otras naciones, quienes lo consideran excesivo, ya que el año pasado alcanzó un récord de 1,2 billones de dólares. Sin embargo, Beijing ha asegurado que no busca maximizar su superávit comercial.

Las exportaciones de China hacia Estados Unidos totalizaron 42.500 millones de dólares en agosto, lo que representa un aumento del 34,4% interanual, en parte debido a un efecto base tras la caída de exportaciones el año anterior debido a aranceles más altos. Las exportaciones de Estados Unidos a China en el mismo mes fueron de 13.300 millones de dólares, resultando en un superávit comercial de aproximadamente 29.200 millones de dólares a favor de China.

En cuanto a las exportaciones hacia la Unión Europea, estas crecieron un 6,6%, mientras que las dirigidas al Sudeste Asiático y América Latina aumentaron un 30,2% y un 17,5%, respectivamente.

Las exportaciones de automóviles en agosto experimentaron un crecimiento del 43% interanual, y las de semiconductores se dispararon un 129,8%, según los datos de aduanas. Chi Lo, estratega sénior de mercados para Asia-Pacífico en BNP Paribas Asset Management, destacó que China ha logrado ser muy competitiva en sus exportaciones de bienes tecnológicos, y que el aumento de las exportaciones de vehículos eléctricos, maquinaria industrial y semiconductores ha sido clave para el crecimiento de los envíos a nivel global.

A pesar de este crecimiento en el sector exportador, China enfrenta desafíos internos para estimular su economía, ya que el consumo y la inversión siguen siendo débiles tras un prolongado estancamiento en el sector inmobiliario. El gobierno chino anunció recientemente que inyectaría alrededor de 54.000 millones de dólares en bancos estatales y aseguradoras para intentar reactivar su economía.

La dependencia de China de las exportaciones para impulsar su crecimiento ha llevado a que 19 miembros del G20 acordaran abordar estos desequilibrios económicos en una reciente reunión de altos funcionarios financieros. China fue el único país que no respaldó esta iniciativa. Además, se prevé que China y la Unión Europea mantengan conversaciones comerciales a nivel ministerial en otoño, en un esfuerzo por reducir el déficit comercial de aproximadamente 1.000 millones de euros diarios que enfrenta Europa con China.

Por último, la Unión Europea implementó en julio medidas para proteger su industria del acero y ha limitado las importaciones exentas de impuestos de pequeños paquetes de comercio electrónico procedentes de China.