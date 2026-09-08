La UE alerta sobre el auge del extremismo violento entre jóvenes en busca de emociones fuertes

FOTO: La UE advierte de una nueva amenaza terrorista: jóvenes que buscan emoción en la violencia

BRUSELAS — A 25 años de los ataques de Al Qaeda en Estados Unidos, Europa enfrenta una nueva amenaza terrorista: jóvenes que buscan emociones a través de la violencia. Esta preocupación ha crecido entre las autoridades, quienes observan un aumento en el extremismo violento nihilista, particularmente impulsado por la actividad en línea.

Durante una reciente operación de desarticulación, investigadores policiales de nueve países europeos identificaron alrededor de 4.340 direcciones web vinculadas a una comunidad en línea conocida como "The COM". Este fenómeno ha llevado a las autoridades a alertar sobre el riesgo que representan estos grupos.

"Es violencia por la violencia", comentó Bartjan Wegter, coordinador de la Unión Europea para la lucha contra el terrorismo, en una entrevista previa al 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En el último año, se registraron 45 atentados terroristas en 10 de los 27 países de la UE. Aunque no hubo incidentes de gran magnitud, se contabilizaron seis muertes y la detención de 486 personas relacionadas con el terrorismo en 21 países, según Europol.

Los grupos yihadistas, que frecuentemente operan bajo la dirección de redes fuera de Europa, fueron responsables de 24 de los ataques y representaron más del 70% de las detenciones. De los detenidos, aproximadamente un tercio eran menores de 18 años, en su mayoría varones.

Europol no cuenta con estadísticas específicas sobre el extremismo violento nihilista, ya que la definición de este fenómeno varía. Sin embargo, un incidente en Finlandia en 2025, donde un joven apuñaló a tres compañeras, evidenció el problema. El agresor había compartido un manifiesto en redes sociales y buscaba notoriedad.

Wegter describió este tipo de violencia como una forma de buscar estatus en comunidades en línea, sin un vínculo directo con ideologías específicas. Este fenómeno ha llevado a incidentes violentos fuera de la red, con ataques a personas sin motivo aparente.

Además, la organización 764, liderada por un estadounidense condenado por delitos sexuales, continúa operando desde la prisión, lo que ilustra cómo estas comunidades pueden seguir activas a pesar de la represión.

La situación actual contrasta con la amenaza que enfrentaba Europa hace 25 años, cuando los extremistas se entrenaban en el extranjero. Hoy, la mayoría de la organización terrorista se lleva a cabo en línea. Wegter enfatizó que el entorno digital, aunque ofrece beneficios, se ha convertido en un espacio donde se conectan diversas amenazas.

La creciente preocupación por la seguridad y la privacidad en el contexto del aumento de la inteligencia artificial también ha sido un tema de debate. Wegter subrayó que las fuerzas del orden deben adaptarse a las nuevas realidades, dado que el 85% de las investigaciones se desarrollan en el entorno digital.

"El tipo de contenido violento, la propaganda y las tácticas disponibles se amplifican enormemente por la IA", concluyó Wegter, alertando sobre la necesidad de una colaboración internacional más estrecha para abordar esta problemática.