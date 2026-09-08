Roban varias pinturas de Renoir en un museo de la Riviera francesa

PARÍS (AP) — Durante la madrugada del martes, se registró un robo de varias obras valiosas de Renoir en un pequeño museo ubicado en la Riviera francesa. La policía local está en la búsqueda de los sospechosos, según informaron las autoridades.

Las cámaras de seguridad del Museo Renoir, situado en Cagnes-sur-Mer, captaron a los delincuentes ingresando al establecimiento y sustrayendo cuatro pinturas que, en conjunto, tienen un valor que se estima en millones de euros. La noticia fue confirmada por el alcalde de la localidad, Bryan Masson, en un comunicado a la prensa.

Un representante de la policía regional también confirmó el hecho delictivo y la activa búsqueda de los responsables. Sin embargo, el funcionario, que prefirió no ser identificado, no pudo ofrecer detalles sobre el valor exacto de las obras robadas debido a la normativa interna del cuerpo policial.