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Roban varias pinturas de Renoir en un museo de la Riviera francesa

Un grupo de ladrones sustrajo cuatro obras del reconocido pintor impresionista Pierre-Auguste Renoir en un museo de Cagnes-sur-Mer. La policía investiga el caso.

08/09/2026 | 06:32Redacción Cadena 3

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Roban varios cuadros de Renoir de un museo provincial francés

FOTO: Roban varios cuadros de Renoir de un museo provincial francés

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PARÍS (AP) — Durante la madrugada del martes, se registró un robo de varias obras valiosas de Renoir en un pequeño museo ubicado en la Riviera francesa. La policía local está en la búsqueda de los sospechosos, según informaron las autoridades.

Las cámaras de seguridad del Museo Renoir, situado en Cagnes-sur-Mer, captaron a los delincuentes ingresando al establecimiento y sustrayendo cuatro pinturas que, en conjunto, tienen un valor que se estima en millones de euros. La noticia fue confirmada por el alcalde de la localidad, Bryan Masson, en un comunicado a la prensa.

Un representante de la policía regional también confirmó el hecho delictivo y la activa búsqueda de los responsables. Sin embargo, el funcionario, que prefirió no ser identificado, no pudo ofrecer detalles sobre el valor exacto de las obras robadas debido a la normativa interna del cuerpo policial.

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
Se robaron varias pinturas de Renoir en un museo de la Riviera francesa.

¿Quiénes fueron los involucrados?
Los ladrones, cuya identidad aún se desconoce, fueron captados por las cámaras de seguridad.

¿Cuándo ocurrió el robo?
El robo tuvo lugar en la madrugada del martes.

¿Dónde sucedió el hecho?
El hecho ocurrió en el Museo Renoir, en Cagnes-sur-Mer.

¿Cómo avanza la investigación?
La policía local está investigando el caso y busca a los sospechosos.

[Fuente: AP]

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