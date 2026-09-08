El mapa de Trump en redes sociales genera controversia en el Atlántico Norte

LONDRES — El último ejercicio cartográfico del presidente estadounidense Donald Trump ha causado revuelo en el Atlántico Norte. Durante el reciente fin de semana largo, el mandatario compartió un mapa en sus redes sociales que mostraba a Estados Unidos extendiéndose por toda América del Norte, abarcando Groenlandia e Islandia. Este mapa, adornado con los colores rojo, blanco y azul de la bandera estadounidense, ha generado una ola de críticas en la región.

La publicación en Truth Social carecía de contexto, pero recordaba las declaraciones pasadas de Trump sobre convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos, así como sus reiteradas sugerencias sobre adquirir Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.

El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, expresó su preocupación al declarar que "es inquietante y, en muchos sentidos, completamente inapropiado". Agregó que esta publicación es una señal de que Trump aún tiene una visión maximalista sobre su país y que se debe poner un freno a tales ideas.

En respuesta, la secretaria de Asuntos Exteriores y Defensa de Islandia, Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir, convocó al embajador de Estados Unidos, Billy Long, para discutir el asunto. Esta situación ha mantenido en vilo a los estados árticos desde que Trump intensificó su retórica sobre el control estadounidense sobre Groenlandia a principios de año.

La confusión aumentó cuando habitantes de Islandia se alarmaron al escuchar a Trump mencionar su país en varias ocasiones al hablar sobre sus planes para Groenlandia. En medio de esta controversia, el gobierno de coalición de izquierda de Islandia decidió adelantar un referéndum que estaba programado para el próximo año, sobre la posibilidad de reanudar negociaciones para convertirse en miembro de la Unión Europea.

Este referéndum se realizó el 30 de agosto, y los votantes rechazaron la medida, que se había promovido como un esfuerzo por fortalecer los lazos con Europa y proteger a Islandia de la inestabilidad geopolítica.

Además, miles de islandeses firmaron una petición instando al primer ministro a rechazar a Long como embajador, después de que este hiciera una broma sobre que Islandia podría convertirse en el estado número 52 de Estados Unidos y que él podría ser nombrado gobernador. Long, que se disculpó por sus comentarios, asumió su cargo en Reikiavik el mes pasado.

Trump también ha irritado a Canadá con sus frecuentes comentarios sobre convertirlo en un estado estadounidense, lo que ha provocado tensiones comerciales entre ambos países. Recientemente, incluso sugirió rebautizar el lago Ontario como "Lago Estados Unidos". En el fin de semana del Día del Trabajo, el mandatario no solo lanzó el controvertido mapa, sino que también propuso cambiar el nombre del estado de Nuevo México a "Nuevo Estados Unidos".

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Los periodistas de The Associated Press, Claudia Ciobanu en Varsovia y Darlene Superville en Washington, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.