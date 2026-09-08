El Real Madrid de Mourinho arranca su camino en la Liga de Campeones ante el Inter de Milán

FOTO: La Liga de Campeones inicia y el Real Madrid de Mourinho enfrenta al Inter de Milán

El Real Madrid da inicio a su camino en la Liga de Campeones este martes, enfrentando al Inter de Milán. El nuevo director técnico, José Mourinho, busca llevarse el trofeo por tercera vez en su carrera y la primera con el club español.

Mourinho regresa al Real Madrid para una segunda etapa, habiendo dirigido al club entre 2010 y 2013. En su primera etapa, logró conquistar La Liga y la Copa del Rey, pero no pudo hacerse con la Liga de Campeones. Desde su salida, el Real Madrid ha dominado el torneo, ganándolo en seis ocasiones más y ampliando su récord a 15 títulos.

Aunque una nueva victoria en la Liga de Campeones permitiría a Mourinho igualar a grandes entrenadores como Pep Guardiola, Luis Enrique, Zinedine Zidane y Bob Paisley con tres títulos, el técnico no siente la necesidad de remediar su falta de éxito en su anterior etapa con el club. "Cerré mi trabajo en 2013, ganamos lo que ganamos y perdimos lo que perdimos. Lo dimos todo. Y se cerró", comentó Mourinho. "Esto no tiene nada que ver con el pasado".

El técnico también reflexionó sobre la evolución del club desde su salida. "En 2010 no llegábamos a cuartos y no jugábamos una semifinal desde hacía muchísimos años. Ahora se han ganado seis Champions. Son momentos diferentes", explicó. Mourinho añadió: "Si me preguntas si tengo ilusión de ganar la Champions con el Real Madrid, obviamente sí. Pero totalmente separado del contexto de la anterior etapa".

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid recibirá al Inter, otro equipo que dirigió Mourinho. El técnico portugués conquistó la Liga de Campeones con el Inter en 2010, después de haberla ganado previamente con el Porto en 2004.

"Quiero ganar, y no habrá tiempo para pensar en cosas de un pasado muy bonito", afirmó Mourinho.

En la jornada inaugural de la Liga de Campeones, también se disputarán otros cinco partidos. El Manchester City se enfrentará al Porto, el Borussia Dortmund recibirá al Villarreal, el Club Brugge hará su debut en casa contra el Aston Villa, el AEK Atenas se medirá ante el equipo austríaco LASK y el Lille se enfrentará al Real Betis. El Paris Saint-Germain, campeón en dos ocasiones, entrará en acción el miércoles en casa contra el Slovan Bratislava.