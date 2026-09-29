Malasia inicia repatriaciones de ciudadanos de Myanmar a pesar de advertencias sobre seguridad

MANJUNG, Malasia (AP) — Malasia ha dado inicio a un programa de repatriación voluntaria de ciudadanos de Myanmar, a pesar de las advertencias emitidas por la ONU y organizaciones de derechos humanos sobre la inseguridad en el país. Este proceso, que comenzó el martes, involucra a 1.476 personas que forman parte de un total de 5.000 ciudadanos de Myanmar que serán repatriados en varias fases desde Malasia.

Según el Ministerio del Interior malasio, al 15 de agosto, había 10.388 ciudadanos de Myanmar detenidos en centros de migrantes en el país. Un funcionario del ministerio confirmó que la repatriación se estaba llevando a cabo el martes, y autobuses que se cree transportaban a los retornados llegaron a un estadio en Manjung, en el estado de Perak. La operación estuvo acompañada por un fuerte dispositivo de seguridad, y buques que se cree pertenecen a Myanmar estaban atracados en la cercana base naval de Lumut.

Los integrantes del primer grupo que accedieron a regresar lo hicieron bajo un proceso seguro, utilizando dos buques de la Marina de Myanmar y un buque hospital, según informó el ministerio. Sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre las identidades o circunstancias de las personas repatriadas.

Myanmar se encuentra sumido en un conflicto armado y en una inestabilidad política desde la toma del poder por parte de los militares en 2021. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y diversas ONG han expresado su preocupación por el programa de retorno, subrayando que las condiciones de seguridad y humanitarias en varias regiones de Myanmar son inestables y que quienes regresen podrían enfrentar serios riesgos.

En Malasia, se estima que hay alrededor de 215.600 refugiados y solicitantes de asilo registrados ante el ACNUR, de los cuales unos 126.000 son rohinyas, una minoría musulmana que ha sido objeto de discriminación y persecución en Myanmar. A pesar de acoger a estos refugiados, Malasia no es parte de la Convención de la ONU sobre los Refugiados, y trata a estos grupos como migrantes irregulares.

Los rohinyas han enfrentado décadas de persecución en Myanmar, donde se les ha negado la ciudadanía y no se les reconoce como un grupo étnico. En Malasia, también han experimentado un aumento de la hostilidad pública, impulsada por preocupaciones sobre empleo, servicios públicos y la seguridad, así como por la desinformación en redes sociales.

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, ha defendido el programa de repatriación como un esfuerzo diplomático para encontrar soluciones a largo plazo. Anwar ha señalado que Malasia no puede acoger refugiados indefinidamente y que Myanmar debe asumir la responsabilidad por sus ciudadanos. Además, ha manifestado su intención de invitar al líder de Myanmar, Min Aung Hlaing, a Malasia para dialogar sobre la crisis de los refugiados y migrantes irregulares, un problema que ha persistido por décadas.

"Le invito para decirle que podemos ser amigos y comerciar, podemos aceptar a Myanmar, pero Myanmar debe aceptarlos de vuelta", declaró Anwar en un podcast publicado el 16 de septiembre. El funcionario del Ministerio de Exteriores birmano, Han Win Aung, indicó que este plan de repatriación sigue a operaciones similares en 2021 y 2022, cuando más de 1.100 ciudadanos birmanos fueron repatriados desde Malasia. Es importante destacar que esta repatriación solo involucra a ciudadanos reconocidos y no incluye a los rohinyas.