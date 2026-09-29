Número desconocido: un thriller psicológico que explora el pasado y la violencia

En el verano de 1970, el norte de Maine se convierte en el escenario de un enigma inquietante. Siete niños de nueve años son encontrados drogados e inconscientes al borde de una carretera. Sin rastro de su desaparición, sus recuerdos han sido borrados, y ninguna terapia parece capaz de devolverles la memoria. Este es el punto de partida de "Número desconocido", una novela que fusiona el género de la novela negra con elementos de intriga y terror.

Con el paso del tiempo, los niños son dados en adopción y comienzan nuevas vidas, pero el olvido no es eterno. Nueve años después, dos de ellos desatan una serie de asesinatos violentos, como si un oscuro instinto despertara en su interior. La historia se adentra en una guerra secreta, donde los protagonistas son peones involuntarios de un juego macabro.

Uno de los personajes centrales es Ed Constance, quien, a pesar de haber cambiado de identidad, no puede escapar de su pasado. La trama se desarrolla en un contexto donde el trauma y la violencia se entrelazan, planteando preguntas sobre la memoria y la identidad. La obra invita a reflexionar sobre cómo el pasado puede acechar a las personas, incluso cuando intentan dejarlo atrás.

La relevancia de "Número desconocido" radica en su capacidad para explorar temas universales como el trauma, la violencia y la búsqueda de identidad. En un mundo donde los secretos pueden tener consecuencias devastadoras, la novela se presenta como un espejo de la sociedad contemporánea, donde el pasado no se olvida fácilmente.

La obra, publicada por Ediciones B en 2026, promete mantener a los lectores al borde de sus asientos, combinando un estilo narrativo ágil con una trama compleja y perturbadora. Con un enfoque en la psicología de los personajes, el autor logra crear una atmósfera de tensión que invita a la reflexión.

En definitiva, "Número desconocido" es una lectura que no solo entretiene, sino que también invita a cuestionar la naturaleza de la memoria y el impacto del pasado en nuestras vidas.

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