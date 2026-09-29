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Monteoliva se pronuncia tras el intento de robo a su custodio: "Responderán ante la Justicia"

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, afirmó que los delincuentes detenidos tras el ataque a su custodio serán llevados ante la Justicia. El hecho ocurrió en La Matanza.

29/09/2026 | 12:40Redacción Cadena 3

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Monteoliva se pronuncia tras el intento de robo a su custodio:

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Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) -- La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que los dos delincuentes detenidos luego del intento de robo a uno de sus custodios, "van a responder ante la Justicia".

"Esta madrugada, el suboficial mayor Farías de la PFA, perteneciente a la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad Nacional, fue herido de bala en un enfrentamiento armado cuando salía de su domicilio en La Matanza", expresó la funcionaria a través de su cuenta de X.

En su comunicado, Monteoliva detalló que los delincuentes intentaron asaltarlo en el momento en que ingresaba a su hogar, mientras se encontraba en uso de su licencia extraordinaria.

"Acompañamos a él y a su familia en este momento. A nuestros policías los respaldamos", agregó en el mensaje que fue recibido por la Agencia Noticias Argentinas.

Finalmente, sobre los dos ladrones detenidos, quienes resultaron heridos en el enfrentamiento, la ministra indicó: "Ya se encuentran identificados y detenidos, van a responder ante la Justicia. En Argentina, el que las hace, las paga".

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con el custodio?
El custodio fue herido de bala durante un intento de robo en La Matanza.

¿Quién es la ministra que se pronunció?
La ministra de Seguridad Nacional es Alejandra Monteoliva.

¿Cuándo sucedió el incidente?
El hecho ocurrió en la madrugada del 29 de septiembre de 2026.

¿Qué medidas se tomarán contra los delincuentes?
Los delincuentes detenidos enfrentarán la Justicia, según Monteoliva.

¿Cómo apoyará la ministra al custodio?
Monteoliva manifestó su respaldo a él y su familia en este momento difícil.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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