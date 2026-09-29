FOTO: Monteoliva se pronuncia tras el intento de robo a su custodio: "Responderán ante la Justicia"

Buenos Aires, 29 de septiembre (NA) -- La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que los dos delincuentes detenidos luego del intento de robo a uno de sus custodios, "van a responder ante la Justicia".

"Esta madrugada, el suboficial mayor Farías de la PFA, perteneciente a la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad Nacional, fue herido de bala en un enfrentamiento armado cuando salía de su domicilio en La Matanza", expresó la funcionaria a través de su cuenta de X.

En su comunicado, Monteoliva detalló que los delincuentes intentaron asaltarlo en el momento en que ingresaba a su hogar, mientras se encontraba en uso de su licencia extraordinaria.

"Acompañamos a él y a su familia en este momento. A nuestros policías los respaldamos", agregó en el mensaje que fue recibido por la Agencia Noticias Argentinas.

Finalmente, sobre los dos ladrones detenidos, quienes resultaron heridos en el enfrentamiento, la ministra indicó: "Ya se encuentran identificados y detenidos, van a responder ante la Justicia. En Argentina, el que las hace, las paga".