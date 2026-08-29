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Juventus se impone a Parma y comparte el liderato de la Serie A con Milan

Con un gol del argentino Nicolás González, Juventus venció 2-0 a Parma y se posiciona en la cima junto a Milan tras la segunda fecha de la Serie A.

29/08/2026 | 18:50Redacción Cadena 3

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Los jugadores de Juventus celebran otra victoria.

FOTO: Los jugadores de Juventus celebran otra victoria.

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Buenos Aires, 29 de agosto (NA) -- Juventus ha alcanzado el liderazgo de la Serie A de Italia, en conjunto con el Milan, al derrotar a Parma por 2-0 en su estadio, durante la segunda fecha disputada este sábado.

En otros encuentros de la jornada, se registraron los siguientes resultados: Monza 2-Udinese 3; Fiorentina 0-Frosinone 3; y Sassuolo 2-Torino 1.

En el partido jugado en Turín, Juventus mostró un desempeño sólido y logró vencer a Parma sin mayores dificultades, gracias a los goles anotados por el argentino Nicolás González y el belga Teun Koopmeiners, ambos en el segundo tiempo. Con esta victoria, el equipo local suma su segunda victoria consecutiva, manteniendo un puntaje ideal y liderando la tabla junto a Milan, otro fuerte contendiente por el título.

Por su parte, Udinese ascendió al segundo puesto tras vencer como visitante a Monza por 3-2 en un emocionante encuentro lleno de alternativas, que tuvo lugar en el estadio Brianteo.

Los goles de Udinese fueron obra del polaco Jakub Piotrowski, el marfileño Hassane Kamara y el neerlandés Jürgen Ekkelenkamp, mientras que Andrea Colpani y el portugués Gustavo Varela anotaron para Monza, que se encuentra entre los últimos lugares del torneo.

En el estadio Artemio Franchi, Fiorentina -con los argentinos Franco Mastantuono y Mateo Pellegrino- volvió a defraudar a su afición al caer por 3-0 ante el modesto Frosinone, que logró un doblete de Antonio Raimondo y un gol de Gabriele Bracaglia.

Esta derrota deja a Fiorentina en el último puesto, sin puntos, sin goles a favor y con siete en contra, tras haber sido derrotado en la jornada inicial por Roma con un contundente 4-0.

Sassuolo también celebró su primera victoria al derrotar a Torino por 2-1 en casa, con goles de Cristian Volpato y Domenico Berardi, mientras que Pietro Comuzzo anotó el gol del empate parcial para el equipo visitante.

La jornada de la Serie A continuará este domingo con los partidos Napoli-Como, Lazio-Genoa y Cagliari-Inter, y el lunes se enfrentarán Lecce-Roma y Atalanta-Bologna.

AgenciaNA

Lectura rápida

¿Qué equipo lidera la Serie A?
Juventus lidera la Serie A junto a Milan tras vencer a Parma.

¿Quién anotó para Juventus?
Nicolás González y Teun Koopmeiners fueron los goleadores del encuentro.

¿Qué otros resultados se dieron en la jornada?
Los resultados incluyeron Monza 2-Udinese 3, Fiorentina 0-Frosinone 3 y Sassuolo 2-Torino 1.

¿Cómo le fue a Fiorentina?
Fiorentina perdió 3-0 ante Frosinone y está en el último puesto de la tabla.

¿Cuándo continúan los partidos de la Serie A?
Los partidos se reanudarán el domingo con varios encuentros programados.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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