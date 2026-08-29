Investigadores convierten plástico PVC en lubricantes de alto rendimiento para motores

Un equipo de investigadores de Virginia Tech, liderado por el químico y ingeniero químico Guoliang "Greg" Liu, desarrolló un innovador método para convertir el cloruro de polivinilo (PVC) en polialfaolefina, un componente esencial en lubricantes como el aceite de motor. Este descubrimiento, publicado el 5 de agosto en la revista Nature, ofrece una solución a dos problemas ambientales: la dificultad de reciclar PVC y la necesidad de producir lubricantes industriales de manera más sostenible.

El PVC es conocido por ser complicado de reciclar debido a su contenido de cloro y a la variedad de aditivos que puede contener, lo que provoca que grandes cantidades terminen en vertederos. A medida que la demanda de lubricantes, como el aceite de motor, sigue creciendo, este nuevo enfoque podría transformar el PVC desechado en un valioso producto, al tiempo que ayuda a mitigar la contaminación plástica.

Transformación del PVC en lubricante

A pesar de que los lubricantes no suelen recibir mucha atención, son cruciales para el funcionamiento de maquinaria moderna. El aceite de motor se utiliza en una variedad de equipos, desde cortadoras de césped hasta automóviles y motores a reacción, lo que hace que las industrias dependan de un suministro constante de estos materiales.

El laboratorio de Liu ha desarrollado un proceso que permite destinar el PVC desechado a la producción de lubricantes, ayudando así a combatir la creciente problemática de la contaminación plástica. El proceso comienza con PVC similar al que se encuentra en tuberías domésticas, estructuras de ventanas e incluso tarjetas de crédito. Los investigadores colocan el PVC en un disolvente, añaden cloruro de aluminio y alfaolefinas, y calientan la mezcla a 70 grados Celsius durante tres horas. Luego, extraen un aceite relativamente espeso que funciona como lubricante.

Construyendo sobre investigaciones anteriores

Este proyecto se originó a partir de trabajos previos del equipo publicados en Science y Nature Sustainability, donde desarrollaron métodos para convertir otros tipos de residuos plásticos en surfactantes utilizados en productos como jabones y detergentes. Tras el éxito de esos estudios, Liu y su equipo decidieron investigar la viabilidad de convertir el PVC en algo útil.

El equipo, que incluyó a Eric Munyaneza Nuwayo, un estudiante de doctorado, y Connor S. Thompson, un estudiante de química, se enfrentó al reto de transformar las moléculas de PVC en diferentes materiales. Aunque los primeros resultados no fueron prometedores, Liu cambió de dirección al darse cuenta de que podían descomponer las cadenas poliméricas en segmentos más pequeños, lo que llevó a la creación de un producto más valioso que un reciclado convencional.

Evaluación del nuevo aceite

Para determinar las propiedades del nuevo aceite, Liu colaboró con investigadores de Texas A&M University y Caltech para realizar pruebas y análisis químicos. Ahora, los investigadores buscan hacer que el proceso de producción de lubricantes sea más sostenible y accesible a un público más amplio.

"Los lubricantes son los héroes silenciosos de la industria. A menudo no se les reconoce, pero son fundamentales para el funcionamiento de muchas máquinas. Queremos producir este aceite a gran escala para llegar a más personas en el mundo", concluyó Liu.