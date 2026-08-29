Viktor Hovland toma la delantera en el Campeonato de la PGA con una tarjeta de 65

FOTO: Hovland se dispara a liderato por un golpe en el Campeonato de la PGA antes de la ronda final

ATLANTA (AP) — En una destacada actuación el sábado, Viktor Hovland logró abrir una pequeña brecha en el Campeonato del Tour, cerrando su ronda con seis putts consecutivos de al menos 7 pies para terminar con un score de 65, cinco bajo par. Sin embargo, su ventaja es mínima, ya que apenas cuenta con un golpe de diferencia en un torneo que se muestra muy competitivo.

Cuatro de esos putts fueron para birdie y dos para par, todos cruciales para su desempeño en la ronda final que se llevará a cabo en East Lake, donde cada golpe puede resultar determinante.

La tendencia ha sido hacia marcadores bajos, y a pesar de que el recorrido no ha sido sencillo, los jugadores han mostrado gran destreza. Tanto Rory McIlroy como Ludvig Aberg han señalado similitudes con el campo de Aronimink en el Campeonato de la PGA, donde 28 competidores estaban separados por solo dos golpes al final de la tercera ronda.

En East Lake, 29 jugadores compiten y todos ellos están bajo par. Hovland embocó dos putts de birdie de 8 pies al final para acumular 15 bajo par (195), un golpe por delante del debutante Ryan Gerard, quien finalizó su ronda sin bogeys y con un score de 66.

Scottie Scheffler (66) y Chris Gotterup (67), quienes suman entre ambos cinco títulos del PGA Tour en la temporada, se encuentran a tres golpes de distancia, con un total de 12 bajo par (198). También se encuentran en la lucha Adam Scott, un favorito del público a sus 46 años, y Aberg, ambos firmando 65 en busca de su primera victoria del año.

Otro contendiente es Rory McIlroy, quien a pesar de cometer dos bogeys y conformarse con un par en el hoyo final par 5, logró un score de 63, colocándose a cinco golpes del líder. Cameron Young, que sufrió un doble bogey en el hoyo 10, terminó su ronda con un 68.

"La competencia está bastante ajustada alrededor de 11 y 12 bajo par. Hemos visto algunos 62 por ahí, lo que indica que se pueden lograr marcadores bajos", comentó Hovland. "Es bueno tener un poco de ventaja, especialmente respecto a los jugadores que están en esos números. Ellos son capaces de hacer cualquier cosa mañana. Así que eso me da un pequeño colchón para el domingo. Sin embargo, necesitaré una buena y sólida ronda", añadió.

El torneo del domingo ofrecerá 10 millones de dólares al ganador, el mayor premio en el golf para un solo torneo, además del título de la FedEx Cup, que incluye una exención de cinco años en el PGA Tour.

Hovland se consagró campeón de la FedEx Cup en 2023, dominando la postemporada y ganando los dos últimos torneos. Si logra la victoria el domingo, se marcharía de Atlanta con dos trofeos en su poder.