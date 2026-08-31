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Huelga en el aeropuerto internacional de Kenia genera caos y pasajeros varados

Una huelga de empleados en el aeropuerto internacional de Kenia ha provocado retrasos y cancelaciones, dejando a numerosos viajeros en la incertidumbre. Las protestas se deben a condiciones laborales y prácticas de contratación.

31/08/2026 | 12:25Redacción Cadena 3

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Huelga de empleados en principal aeropuerto internacional de Kenia deja varados a pasajeros

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NAIROBI, Kenia — Una huelga de trabajadores ha afectado severamente el tráfico aéreo en el principal aeropuerto de Kenia, ubicado en Nairobi, lo que ha llevado a muchos pasajeros a verse varados debido a la cancelación y los retrasos de sus vuelos.

La Autoridad de Aeropuertos de Kenia emitió un comunicado el lunes informando que "algunos vuelos están registrando retrasos y cancelaciones", recomendando a los viajeros que se pongan en contacto con sus aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto.

Hellen Moraa, quien tenía un vuelo hacia los Países Bajos con escala en Dubái por motivos de negocios, expresó su frustración en el aeropuerto, señalando que los retrasos podrían tener un impacto económico negativo en su agenda. "Es injusto", afirmó.

Los miembros del Sindicato de Trabajadores de Aviación de Kenia están protestando por lo que consideran prácticas injustas en la contratación, así como por la falta de una remuneración adecuada y cambios propuestos en la gestión del Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta.

El sindicato ha señalado que continúan sin resolver las inquietudes relacionadas con la seguridad laboral y las condiciones de empleo de los trabajadores. Su líder, Moss Ndiema, indicó que los representantes sindicales se reunieron con funcionarios del gobierno el domingo en un intento de llegar a un acuerdo, pero las negociaciones terminaron sin resultados positivos.

Asimismo, el sindicato critica a la Autoridad de Aeropuertos de Kenia por no ofrecer el respaldo necesario a sus trabajadores, oponiéndose a la propuesta de utilizar voluntarios como personal en el aeropuerto, argumentando que esto podría comprometer la labor de los empleados capacitados en la terminal.

Kenya Airways y su filial Jambojet han informado sobre prolongados retrasos en sus operaciones aéreas.

Una huelga similar ocurrió en febrero, dejando a muchos pasajeros atrapados en el aeropuerto, un importante centro de conexión para vuelos regionales e internacionales.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Una huelga de trabajadores en el aeropuerto internacional de Kenia ha provocado retrasos y cancelaciones de vuelos.

¿Quiénes están protestando?
El Sindicato de Trabajadores de Aviación de Kenia, que exige mejores condiciones laborales y una remuneración justa.

¿Cuándo empezó la huelga?
La huelga comenzó el lunes, impactando el tráfico aéreo de inmediato.

¿Dónde tiene lugar?
En el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta, en Nairobi, Kenia.

¿Por qué están en huelga?
Por prácticas de contratación injustas, mala remuneración y cambios en la gestión del aeropuerto.

[Fuente: AP]

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