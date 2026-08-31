Milei incrementa salarios de militares y agentes federales en respuesta a la inflación

BUENOS AIRES — El gobierno de Javier Milei ha decidido destinar 33 millones de dólares para aumentar los salarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en respuesta a las quejas del personal que ha visto sus ingresos erosionados por la inflación y ha tenido que recurrir a deudas y trabajos adicionales para sobrevivir.

El aumento del 12,22% se aplicará a todo el personal de las Fuerzas Armadas y también a los militares retirados, con vigencia entre septiembre y diciembre de 2026. Además, el Poder Ejecutivo implementará mejoras en el salario básico para agentes de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Servicio Penitenciario Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, que oscilarán entre el 10% y el 30%.

Según un comunicado oficial, estas medidas son parte de la estrategia del Gobierno Nacional para fortalecer y recuperar las capacidades de las Fuerzas Federales de Seguridad y las Fuerzas Armadas, mejorando las condiciones laborales y reconociendo la especificidad de sus tareas.

Desde su llegada al poder en 2023, Milei había prometido una reestructuración de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, tras considerar que sus predecesores en el gobierno habían llevado a cabo políticas de desfinanciamiento. Aunque se han realizado avances en equipamiento, los salarios de los militares han sufrido una pérdida promedio del 28% en comparación con la inflación entre finales de 2023 y principios de 2026.

Antes del reciente aumento, el salario básico de un cabo del Ejército, el rango más bajo, era de aproximadamente 566 dólares, mientras que una familia tipo necesitaba el doble para no caer en la pobreza, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En junio, el Ministerio de Defensa había flexibilizado la normativa que obligaba a militares y agentes federales a dedicarse exclusivamente a sus funciones, permitiéndoles trabajar en el sector privado para afrontar el incremento del costo de vida, que en julio fue del 2,1% y acumula un 19,3% en lo que va del año.

La situación económica ha llevado a que un 25% de los militares y agentes federales no puedan hacer frente a sus deudas, según análisis de morosidad del Banco Central realizado por consultoras privadas.