Embajador de Perú en Argentina: "Si alguien quiere a los argentinos, somos nosotros"

Carlos Alberto Chocano Burga, el embajador de Perú en Argentina visitó el Estudio Federal Sancor Seguros de Cadena 3 Rosario y destacó la relación entre ambos países y analizó durante una entrevista la situación política y económica peruana, además de las oportunidades para profundizar los vínculos comerciales. El diplomático participó del Santa Fe Business Forum y remarcó especialmente el vínculo con la comunidad peruana radicada en Rosario.

Chocano Burga reconoció que la inestabilidad política de los últimos años generó dificultades para la actividad diplomática. “Había veces en que coordinábamos una reunión bilateral, teníamos que cancelarla porque había cambios de autoridades”, explicó. Sin embargo, sostuvo que la economía logró mantener estabilidad gracias a la continuidad de determinadas políticas e instituciones.

En ese sentido, resaltó el papel del Banco Central de Reserva del Perú y de Julio Velarde, quien lleva más de 20 años al frente de la entidad. “Creo que a ellos le debemos esa disciplina y ese cuidado que ha tenido en la política monetaria”, afirmó. También atribuyó parte de la estabilidad a una fuerte disciplina fiscal y a la autonomía del Banco Central.

El embajador también diferenció el funcionamiento de la Cancillería peruana respecto de los cambios políticos. “La Cancillería es una de las instituciones más estables, sólidas y son funcionarios de carrera”, sostuvo. Explicó además que la Constitución permite que un 20% de los embajadores sean designados directamente por el Poder Ejecutivo, sin pertenecer a la carrera diplomática.

En materia económica, Chocano Burga advirtió sobre el fuerte desequilibrio de la balanza comercial entre ambos países. “Nosotros exportamos, el año pasado, 320 millones y Argentina nos ha exportado 2.200”, detalló. Al mismo tiempo, destacó que las exportaciones peruanas hacia Argentina crecieron más de un 40% entre 2024 y 2025 y consideró que la simplificación del mercado argentino puede favorecer una mayor expansión.

Otro de los ejes mencionados fue la minería. El diplomático señaló que Perú cuenta con empresas con amplia experiencia en explotación minera y servicios vinculados al sector, y planteó que puedan asociarse con compañías argentinas. “La idea es que vengan a asociarse con empresas argentinas que conocen el medio en lugar de venir a competir”, explicó.

Finalmente, Chocano Burga se refirió al escenario político de su país y a la llegada de Keiko Fujimori a la Presidencia. “Yo creo que se inicia una nueva etapa de estabilidad política en el Perú”, afirmó, y sostuvo que ese proceso puede permitir “desarrollar el potencial de la economía, generar empleo y bajar la pobreza”. Además, destacó el afecto entre ambos pueblos y aseguró: “Si alguien quiere a los argentinos somos nosotros”.

Entrevista de Alberto Lotuf.