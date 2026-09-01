El rey Haakon VIII asume su reinado en Noruega tras la muerte de Harald V

FOTO: Juró el sucesor de Harald V, quien fue despedido con pesar por los súbditos, como se ve en la imagen.

Buenos Aires, 1 de septiembre (NA) -- El rey Haakon VIII de Noruega realizó este martes su juramento ante el Storting, el Parlamento noruego, en un evento que marca el inicio de su reinado, tan solo cuatro días después del fallecimiento de su padre, Harald V, quien murió a los 89 años. La ceremonia fue reportada por diversos medios internacionales y observada por la Agencia Noticias Argentinas.

"Prometo y juro gobernar el Reino de Noruega de acuerdo con su Constitución y sus leyes, así me ayude Dios todopoderoso y omnisciente", manifestó Haakon VIII desde el podio del Parlamento, acompañado por su hija, la princesa heredera Ingrid Alexandra.

Haakon VIII expresó su deseo de que la "buena relación" que su padre, su abuelo Olav V, y su bisabuelo Haakon VII mantuvieron con el Parlamento se preserve y se desarrolle en función de los desafíos que el país enfrentará en el futuro.

La ceremonia fue marcada por la ausencia de la reina Mette-Marit, quien no pudo asistir debido a "complicaciones" tras el trasplante de pulmón que recibió en junio, y que requerirá un período de observación, según comunicó la Casa Real noruega.

En cambio, estuvieron presentes en el Storting el príncipe Sverre Magnus, hijo menor de los reyes, y la reina Sonia, viuda de Harald V, además del primer ministro Jonas Gahr Støre y otros miembros del Gobierno y parlamentarios.

"Todo el país llora"

"Todo el país llora la muerte de un monarca que durante 35 años sirvió a su país con responsabilidad, gran valentía y una calidez única", afirmó el presidente del Parlamento, Masud Gharahkhani, en su discurso posterior al juramento, que fue precedido por un minuto de silencio.

Gharahkhani destacó la defensa "inquebrantable" de la Constitución y la democracia que realizó Harald V, a quien consideró un "símbolo de seguridad, continuidad y unión", además de un "renovador".

"Es una herencia pesada pero única la que sus majestades asumen", añadió Gharahkhani a los nuevos reyes, según la crónica del sitio DW.

La ceremonia, que tuvo una duración aproximada de veinte minutos, concluyó con todos los asistentes entonando el himno real "Kongesangen" (La canción del rey).

Haakon VIII llegó al Storting en un coche de lujo modelo Lincoln Continental 1966 descapotable, el mismo que se utilizó en las bodas de Harald y Sonia, así como de Haakon y Mette-Marit.

Durante su recorrido por el centro de Oslo, miles de personas acompañaron al nuevo monarca, mientras que otros se congregaron en el exterior del Palacio Real para dar su último adiós a Harald V, cuya capilla ardiente se habilitó este martes para visitas, y estará abierta hasta el próximo 8 de septiembre, día previo a su entierro.