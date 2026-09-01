Holanda detiene a 34 sospechosos tras tiroteo que dejó un muerto en una aldea rural

LA HAYA, Holanda (AP) — La policía holandesa realizó el arresto de 34 personas el martes, luego de un incidente violento en el que una persona perdió la vida y dos agentes resultaron heridos, lo que se sospecha podría estar relacionado con un ataque de pandillas en una zona rural.

El tiroteo se produjo en las primeras horas de la mañana en Overasselt, una localidad situada a aproximadamente 135 kilómetros (85 millas) al sureste de Ámsterdam. Posteriormente, las autoridades solicitaron a los habitantes del área que se mantuvieran en sus hogares mientras se desarrollaba la investigación.

Los dos policías que resultaron heridos están siendo atendidos en un hospital, aunque no se han proporcionado detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

El periódico neerlandés De Telegraaf difundió imágenes de cámaras de seguridad que muestran a un grupo de aproximadamente 30 personas, muchas de las cuales llevaban pasamontañas y estaban armadas, caminando por una calle antes de dispersarse tras el tiroteo. La policía está analizando estas grabaciones como parte de su investigación.

El alcalde de Overasselt, Joerie Minses, expresó su preocupación al señalar que la localidad fue "sacudida por una forma de violencia extrema que es completamente inaceptable".

La jefa de la policía nacional, Janny Knol, comunicó a través de un mensaje en X que los agentes de todo el país se encuentran investigando el caso y que se han detenido a "un gran número" de sospechosos, calificando la violencia como "sin precedentes".

Hasta el momento, los fiscales y la policía no han proporcionado información sobre un posible motivo detrás de este violento suceso.

Entre los 34 detenidos se encuentran individuos de Holanda, Francia, Bélgica y Argelia. No se han revelado sus identidades ni se han brindado detalles inmediatos sobre los cargos que enfrentarán.

La nación holandesa es un importante punto de entrada para la cocaína que llega a diversos puertos, lo que ha propiciado la formación de un violento submundo del crimen. Las bandas que operan en el país también son significativas productoras de drogas sintéticas.