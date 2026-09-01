La Sociedad de Periodistas de EE.UU. renueva su Código de Ética ante la llegada de la IA

FOTO: Sociedad de Periodistas de EE.UU. actualiza su Código de Ética para la era de la IA

NUEVA YORK — En el corazón de muchas redacciones de Estados Unidos, un documento fundamental se encuentra a menudo visible: el Código de Ética de la Sociedad de Periodistas Profesionales (SPJ). Este código, que no supera las mil palabras, se organiza en torno a cuatro principios esenciales que los periodistas deben seguir. Según Dan Axelrod, presidente del Comité de Ética de la SPJ, estas pautas son cruciales para la salvaguarda de la democracia.

"Voy a ser directo", afirma Axelrod, quien ha trabajado como reportero durante años. "Este código es una forma de proteger la democracia. Sin periodistas, una sociedad se dirige al abismo".

La necesidad de actualizar este código se ha vuelto evidente con el paso del tiempo y el avance de la tecnología. Este proceso, que implica numerosas reuniones y discusiones, ha llevado alrededor de un año. Ahora, tras 12 años sin cambios, la SPJ ha decidido que es el momento adecuado para realizar una revisión.

El comité y otros expertos en ética de los medios se reunieron en Indianápolis en junio para discutir las actualizaciones. Aunque las conversaciones fueron intensas, Chris Roberts, vicepresidente del comité, bromea diciendo que "no hubo puñetazos" durante las discusiones, aunque sí hubo "mucho trabajo de forja de palabras".

El resultado de estas deliberaciones es un borrador que ahora cuenta con 967 palabras, 73 más que la versión anterior. La razón principal detrás de esta actualización es la rápida aparición de la inteligencia artificial en el sector periodístico.

"Estábamos pensando en la inteligencia artificial y en cómo a veces se utiliza de manera inadecuada en las organizaciones de noticias", explica Roberts. "Las nuevas tecnologías pueden ahorrar dinero, pero también pueden causar problemas si no se utilizan de manera ética y efectiva".

Otro tema relevante es el surgimiento de periodistas independientes, conocidos como "periodistas creadores", quienes también necesitan un marco ético que los guíe. Aunque el código es voluntario, su existencia es considerada esencial por la SPJ.

La falta de confianza del público en los medios es un problema que también se aborda en el nuevo código. "Estamos en un mundo donde la confianza en nosotros ha disminuido", señala Roberts, enfatizando que la situación financiera de la industria ha cambiado drásticamente, con un tercio de los periodistas que ahora trabajan de manera independiente.

Los cuatro principios fundamentales del código se mantienen: "Buscar la verdad y reportarla", "Minimizar el daño", "Actuar de manera independiente" y "Ser responsable y transparente". Sin embargo, el contexto en el que se aplican ha evolucionado significativamente.

La SPJ reconoce que el auge de la inteligencia artificial plantea nuevos dilemas éticos. Por ello, se ha añadido una línea que subraya que "la rapidez, la tecnología o el medio no excusan la inexactitud ni la injusticia". Esto refuerza la idea de que la responsabilidad recae en el periodista, independientemente de las herramientas que utilice.

"No queremos que la gente use la tecnología como excusa para no producir contenido de manera ética y transparente", manifiesta Roberts.

El borrador propuesto será votado por la organización en octubre, después de un periodo de comentarios. Este nuevo código también aborda cuestiones como la verificación, la desinformación y la cobertura de delitos.

Una de las adiciones más discutidas es la frase: "Sea vigilante y valiente al exigir rendición de cuentas a quienes tienen poder", que reemplaza a "Dar voz a quienes no tienen voz", considerada problemática por algunos miembros del comité.

Eric Deggans, crítico de medios y miembro del comité, explica que el cambio busca reconocer que muchos grupos sí tienen voz, pero a menudo no reciben la atención que merecen. "Los periodistas deben esforzarse por incluir a aquellos que son marginados en la cobertura informativa", agrega.

La SPJ ha traducido el código a varios idiomas, con la esperanza de que sea adoptado ampliamente. Chris Vaccaro, presidente actual de la SPJ, confía en que el código seguirá siendo relevante en un entorno periodístico en constante cambio. "No vamos a asumir que nadie lo usará o que no importa", concluye.