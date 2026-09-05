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Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este sábado 5 de septiembre

Este sábado 5 de septiembre, Córdoba presenta un clima mayormente despejado con temperaturas que oscilarán entre los 4° y 13°. La humedad es del 36% y el viento sopla a 6 m/s.

05/09/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 5 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 13°, con una sensación térmica de 11°. La humedad se encuentra en un 36%, lo que proporciona un ambiente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 6 m/s desde el sureste, con una presión atmosférica de 1028 hPa.

El clima hoy sábado 5 de septiembre

Para este sábado 5 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 13°. Las condiciones de viento, que alcanzan los 6 m/s, junto con la baja humedad, contribuyen a un clima agradable durante el día. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Córdoba se mantendrá variado. Para el domingo 6 de septiembre, se anticipa una mínima de 2° y una máxima de 12°, con algunas nubes. El lunes 7 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 4° y 16°, con cielo despejado. El martes 8 de septiembre, se prevé un aumento en las temperaturas, con mínimas de 8° y máximas de 23°, bajo un cielo mayormente despejado. Finalmente, el miércoles 9 de septiembre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 24°, con algunas nubes dispersas.

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