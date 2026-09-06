Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este domingo 6 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de few clouds, con una temperatura actual de 8°. La sensación térmica es de 7°, lo que indica un clima fresco. La humedad se encuentra en un 62%, lo que puede generar una sensación de frescura adicional. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el sureste, con una presión atmosférica de 1033 hPa.

El clima hoy domingo 6 de septiembre

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 12°. Las condiciones climáticas son favorables, con un cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvias. El viento se mantendrá suave, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. La humedad, aunque moderada, no debería afectar significativamente la sensación térmica.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentan con variaciones en las temperaturas. Para el lunes 7 de septiembre, se anticipa una mínima de 4° y una máxima de 16°, con cielo despejado. El martes 8 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 8° y 22°, manteniendo un cielo claro. El miércoles 9 de septiembre, se prevén mínimas de 11° y máximas de 25°, con algunas nubes dispersas. Para el jueves 10 de septiembre, se espera un clima más nublado, con mínimas de 13° y máximas de 23°. Finalmente, el viernes 11 de septiembre, se anticipa un descenso en las temperaturas, con mínimas de 7° y máximas de 15°, además de probabilidad de lluvias moderadas.