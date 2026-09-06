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Clima

Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este domingo 6 de septiembre

Este domingo 6 de septiembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta un clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre 1° y 9°. Se espera un día fresco y soleado.

06/09/2026 | 12:06Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 6 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de cielo despejado, con una temperatura actual de y una sensación térmica de . La humedad se encuentra en 47%, con una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 2 m/s desde el sur, y la presión atmosférica es de 1034 hPa.

El clima hoy domingo 6 de septiembre

Las temperaturas en CABA para hoy se prevén con una mínima de y una máxima de 10°. Durante el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 10 km/h. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un clima similar en CABA. El lunes 7 de septiembre, la mínima será de y la máxima de 14°, con cielo despejado. El martes 8 de septiembre, se espera una mínima de y una máxima de 14°, también con cielo despejado. El miércoles 9 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 15°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el jueves 10 de septiembre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 17°, con cielo despejado. El viernes 11 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 13°, con nubes cubriendo el cielo.

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