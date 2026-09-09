El Festival Internacional de Música de Bariloche se prepara para cinco días de arte y diversidad sonora

FOTO: El Chango Spasiuk será uno de los artistas principales del FIMBA.

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) - El Festival Internacional de Música de Bariloche (FIMBA) regresará a la ciudad rionegrina del 16 al 20 de septiembre, ofreciendo una programación que reunirá durante cinco días a artistas de diversas nacionalidades y géneros musicales.

Iniciado en 2019 y organizado por la Secretaría de Cultura de Río Negro, este festival contará con seis escenarios distribuidos en diferentes puntos de Bariloche y presentará un total de 25 conciertos con entrada libre y gratuita.

El objetivo es consolidar al FIMBA como un encuentro de referencia en la agenda cultural argentina y como un espacio de intercambio entre diversas expresiones artísticas.

La programación abarcará un amplio espectro de estilos, desde folclore, tango y jazz, hasta trap, rock-pop, candombe y música académica, incluyendo también grandes producciones sinfónicas.

Entre los artistas destacados de esta edición se encuentra el acordeonista argentino Chango Spasiuk, reconocido por su música de raíz, y el brasileño Hamilton de Holanda, famoso por su virtuosismo con el bandolim. También participará la española Alba Carmona, que presentará una propuesta vinculada al flamenco y las músicas tradicionales.

La agenda incluirá a la chilena Elizabeth Morris, el Cuarteto de Cuerdas Atlas de Brasil, Sol Liebeskind, La Ferni, Guillo Espel Cuarteto y un espectáculo sinfónico en homenaje a Bob Marley.

La dimensión académica y sinfónica estará representada por la Orquesta Filarmónica de Río Negro, bajo la dirección de Martín Fraile Milstein, el Coro Polifónico Nacional dirigido por Fernando Tomé, y la soprano mexicana Cecilia Eguiarte, quienes ofrecerán diversas propuestas durante el festival.

La presencia internacional se completará con la uruguaya Samantha Navarro, además de Juan Mariño, Sebastián Prada, el dúo de pianos formado por Daniela Salinas y Lilia Salsano, Daniel Ruggiero Cuarteto, The League of Crafty Guitarists, Raúl Traver & David Benítez, The Camarada Tango, Tobi, un exponente del trap urbano, y el Ensamble Viento Sur de la OFRN.

Uno de los ejes del FIMBA es el impulso a la formación y producción musical federal. En este sentido, participarán la Orquesta Infantil Argentina, parte de la Fundación SOIJAR (Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Argentina), la Camerata Juvenil Municipal, dirigida por Mariano Videla, y la Agrupación Coral Cantores de Bariloche / Coro de Niños y Jóvenes Cantores, bajo la dirección de Gimena Altmann Beveraggi.

Los conciertos se llevarán a cabo en el Teatro La Baita, la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, la Biblioteca Sarmiento, Puerto San Carlos, el Camping Musical Bariloche y el INVAP, espacios que permitirán extender la programación a diferentes sectores de la ciudad.

Con una propuesta que combina artistas consagrados, emergentes y proyectos vinculados a la escena regional, el FIMBA se reafirma en su compromiso de ofrecer una programación que trasciende fronteras entre géneros musicales, buscando acercar diversas músicas a un público amplio.