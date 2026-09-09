Fundadores de Google DeepMind desarrollan herramientas para acelerar la fusión nuclear

Fusionality es una nueva startup que emergió de la colaboración entre Federico Felici y Jonas Buchli, exmiembros de Google DeepMind. La compañía se enfoca en desarrollar sistemas de control y simulación para ayudar a las empresas de energía de fusión a avanzar más rápidamente. Según Felici, muchas de estas empresas expresaron la necesidad de adquirir componentes específicos para sus sistemas de control, pero se encontraron con la dificultad de encontrar proveedores adecuados que comprendieran el lenguaje de la fusión.

"Escuchamos repetidamente que las empresas de fusión preferirían comprar muchos de los componentes para hacer su sistema de control, pero no hay nadie que los proporcione", comentó Felici. Para abordar esta necesidad, fundaron Fusionality y lograron recaudar 3,7 millones de dólares (CHF 3 millones) en una ronda de pre-semilla, con el apoyo de Founderful y Playfair.

La startup se inserta en una cadena de suministro emergente que se ha creado para servir a la industria de la fusión, que está en crecimiento. Empresas como Kyoto Fusioneering están desarrollando componentes necesarios para que las startups de fusión conviertan sus innovaciones en electricidad. Sin embargo, pocas empresas se especializan en el hardware y software necesarios para controlar los reactores de fusión.

"A través de la industria, muchas empresas construyen sus propios sistemas de control desde cero. Pero, en realidad, el 80% del sistema de control de cada empresa es muy similar", explicó Felici.

Las plantas de energía de fusión generan electricidad aprovechando la energía liberada cuando dos átomos se fusionan, lo que es más probable que ocurra en un plasma sobrecalentado. Sin embargo, el control de las condiciones del plasma requiere decisiones rápidas y precisas. Fusionality planea desarrollar un conjunto de sistemas de control y entornos de simulación que las startups puedan ajustar para que se adapten a sus diseños específicos.

Felici y Buchli se conocieron mientras enseñaban a un sistema de inteligencia artificial a controlar un tokamak experimental, un dispositivo que los investigadores utilizan para estudiar la fusión. Felici trabajaba en la EPFL en Suiza, donde se encuentra un tokamak, mientras que Buchli estaba en Google DeepMind. Más tarde, Felici se unió a Google DeepMind, donde desarrolló simulaciones e interfaces de aprendizaje automático para dispositivos de fusión.

Felici mencionó que la inteligencia artificial jugará un papel importante en los futuros sistemas de control, aunque aún no está lista para asumir el control total de un reactor de fusión. "No sería apropiado abogar por que la inteligencia artificial controle todo el reactor de fusión", señaló. En la actualidad, la inteligencia artificial es más capaz de complementar o optimizar partes del sistema.

Fusionality se está enfocando en el confinamiento magnético, una técnica que utiliza potentes electroimanes para mantener el combustible de fusión denso y caliente. Ejemplos de startups que desarrollan dispositivos de confinamiento magnético incluyen Commonwealth Fusion Systems, Realta Fusion, Proxima Fusion, y Type One Energy.

La financiación de la ronda de pre-semilla permitirá a Fusionality desarrollar un número limitado de tecnologías, aunque Felici se abstuvo de especificar cuáles. Comparó estas tecnologías con bloques de Lego. "Comenzamos con algunos de estos bloques y luego construimos más", concluyó.