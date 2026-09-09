CloudNC obtiene 20 millones de dólares para automatizar los cuellos de botella en la manufactura

CloudNC, una startup británica dedicada al software de manufactura, anunció la recaudación de 20 millones de dólares en una ronda de financiación B, lo que eleva su total recaudado a 128 millones de dólares. Esta ronda se llevó a cabo el pasado miércoles y representa un paso significativo para la empresa, que busca potenciar su crecimiento y expansión en el sector.

Fundada en 2015 por Theo Saville y Chris Emery, CloudNC desarrolla un software denominado CAM Assist, que utiliza inteligencia artificial para automatizar procesos en la manufactura de piezas mediante Control Numérico por Computadora (CNC). Este método es esencial en industrias como la automotriz, defensa y hardware de consumo, donde se requiere una precisión extrema en el corte y conformado de materiales.

Según Saville, antes de que una pieza pueda ser fabricada, un programador o maquinista debe tomar decisiones cruciales sobre cómo sostener la pieza y qué herramientas utilizar. A menudo, se apoyan en potentes sistemas de CAM para esta fase de ideación. Sin embargo, muchos de estos sistemas tradicionales requieren que los programadores especifiquen manualmente cómo se debe mecanizar una pieza, lo que puede ser un proceso laborioso.

"Los sistemas CAM tradicionales son potentes, pero en la mayoría de los flujos de trabajo, siguen siendo herramientas que permiten a los programadores especificar manualmente cómo debe mecanizarse una pieza", afirmó Saville. Con CAM Assist, la intención es actuar como un asistente experto que automatiza la toma de decisiones inicial y repetitiva, permitiendo que los humanos revisen y aprueben el enfoque.

El software selecciona herramientas adecuadas, direcciones de aproximación y velocidades de corte, generando el código necesario para instruir a la máquina CNC sobre cómo proceder. Actualmente, más de 1,000 talleres de máquinas en todo el mundo utilizan CAM Assist, y aproximadamente el 80% de su base de clientes se encuentra en los Estados Unidos.

La reciente financiación permitirá a CloudNC ampliar su presencia en el mercado, fortalecer sus operaciones y desarrollar nuevos productos, como Quote Agent, que ayuda a las fábricas a evaluar el costo y riesgo de nuevos proyectos. Saville destacó que este es un momento crucial para recaudar capital adicional, ya que la demanda de soluciones eficientes en manufactura está en aumento.

"Los talleres necesitan cotizar más rápido, programar más rápido y entregar más con el personal y las máquinas que ya tienen", agregó Saville. Quote Agent se lanzará el próximo mes y tiene como objetivo ayudar a los talleres a aceptar o rechazar trabajos nuevos con mayor agilidad.

En resumen, CloudNC está posicionándose como un líder en la automatización de procesos de manufactura, ofreciendo soluciones que no solo mejoran la eficiencia, sino que también permiten a los trabajadores calificados enfocarse en tareas más estratégicas.