Rescatistas indonesios buscan a cinco fotoperiodistas desaparecidos cerca del volcán Anak Krakatau

YAKARTA, Indonesia — La búsqueda de ocho personas, incluidos cinco fotoperiodistas, continúa en el mar cerca de la isla de Anak Krakatau, donde se encontraban para cubrir una erupción volcánica, según informaron funcionarios el miércoles.

La embarcación, una lancha rápida, partió de Carita, una localidad costera de la provincia de Banten, pero perdió contacto en el trayecto hacia la isla volcánica, situada en el estrecho de Sunda entre las islas de Java y Sumatra. Así lo declaró Al Amrad, jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Banten.

Amrad indicó que el último mensaje recibido de la embarcación fue a las 6:13 p.m. del lunes, cuando familiares de uno de los periodistas a bordo comunicaron que el grupo había llegado a las aguas alrededor de Anak Krakatau. Desde entonces, no se ha tenido más información sobre ellos.

Los cinco fotoperiodistas estaban trabajando para la agencia estatal de noticias de Indonesia, Antara, así como para la Agencia Anadolu de Turquía y otros medios locales y extranjeros. Su última ubicación conocida se encontraba a unos 18,5 kilómetros (11,5 millas) de la costa, y los rescatistas desplegados desde el martes aún no han logrado establecer contacto ni determinar su paradero, según Amrad.

La erupción de Anak Krakatau comenzó el domingo y ha continuado de manera intermitente, con explosiones que expulsan lava, ceniza y material volcánico incandescente desde el cráter. Las autoridades han advertido a los residentes y turistas que se mantengan a al menos 3 kilómetros (1,9 millas) del cráter activo.

El evento volcánico ha tenido repercusiones significativas, incluyendo el cierre de aeropuertos el domingo y el lunes, lo que afectó casi 2.961 vuelos, incluidos 622 internacionales, y afectó a unas 341.000 personas. Ante la situación, el gobierno también ha permitido que las escuelas en las zonas afectadas por la ceniza volcánica realicen clases en línea para proteger a los estudiantes.

Anak Krakatau, que significa "hijo de Cracatoa", emergió de los restos del famoso volcán Cracatoa, cuyo cataclismo en 1883 causó una devastación masiva y un enfriamiento global. En 2018, una erupción de Anak Krakatau provocó un tsunami que resultó en la muerte de al menos 430 personas en Sumatra y Java. Indonesia, ubicada en el Anillo de Fuego del Pacífico, cuenta con más de 120 volcanes activos y es propensa a erupciones volcánicas debido a su geografía.