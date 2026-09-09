El Congreso de Guatemala establece un límite al precio de combustibles para proteger a los consumidores

CIUDAD DE GUATEMALA — El Congreso de Guatemala aprobó el martes una ley que establece un límite en los precios del diésel y la gasolina, en medio de un aumento global de costos desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero de este año.

Este incremento en los precios de los combustibles ha repercutido en el costo de la canasta básica y otros servicios en Guatemala, lo que ha motivado a transportistas y campesinos a bloquear carreteras en demanda de respuestas del gobierno. Organizaciones campesinas se reunieron con el presidente, Bernardo Arévalo, y el presidente del Congreso, Luis Contreras, para solicitar acciones concretas frente al alza de precios.

La nueva ley, conocida como la Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final de Combustibles, determina que los consumidores no pagarán más de 39 quetzales (aproximadamente cinco dólares) por galón de diésel y gasolina regular, y 41 quetzales (alrededor de cinco dólares con 40 centavos) por galón de gasolina superior.

En caso de que los precios de los combustibles superen estos límites, el gobierno implementará un subsidio destinado a los importadores. La ley también menciona que "se reconoce la existencia de una situación extraordinaria de alta volatilidad en los mercados internacionales de combustible, lo cual justifica la adopción de medidas temporales orientadas a la protección de los consumidores".

Al finalizar la sesión, Contreras comentó que, si bien la iniciativa no es perfecta, "aliviará bastante el gran clamor que tienen los guatemaltecos por el combustible".

La ley comenzará a regir una vez que se publique oficialmente y se mantendrá en vigor durante el resto del año, con un presupuesto destinado para cubrir el apoyo temporal de hasta 329 millones de dólares.

El cierre del estrecho de Ormuz durante la guerra ha alterado el flujo mundial del combustible, lo que ha incrementado los precios en todo el mundo, desencadenando un alza en otros productos.