Hackers roban tokens de Claude a suscriptores: advertencias de Anthropic

El pasado 4 de agosto, Grant De Swardt, un consultor independiente de inteligencia artificial en el Reino Unido, se percató de una actividad extraña en su cuenta de Claude Max 20x. A pesar de no haber trabajado en el día, su consumo de tokens aumentaba de manera inusual.

Al día siguiente, decidió desactivar todo lo que tenía vinculado a Claude, pero el consumo de tokens continuó en ascenso. Según relató, "en el intervalo más controlado, aumentó del 45% al 55% mientras no realicé ningún trabajo, las tareas programadas estaban pausadas o completadas, y no había ninguna tarea activa de Claude Code en mi computadora".

Confundido por esta situación, se comunicó con Anthropic para solicitar un desglose detallado del uso de sus tokens. Aunque la empresa no le proporcionó un informe, admitió que había algo anómalo y suspendió su cuenta, invalidando todas sus sesiones y tokens de Claude Code. Además, le ofreció un reembolso parcial de £44.49 por el tiempo restante de su suscripción de $200 mensuales.

La suspensión tuvo un impacto significativo en su negocio, ya que su labor consiste en ayudar a pequeñas y medianas empresas a establecer agentes que realicen tareas administrativas automáticamente. Sin estos agentes, su trabajo se vio gravemente afectado.

Después de investigar, Anthropic le informó que el problema radicaba en una clave de sesión de Claude comprometida, que fue utilizada para generar tokens de autorización no autorizados. La compañía le explicó que su cuenta "parecía haber sido utilizada por un servicio de terceros no autorizado para manejar actividades para otras personas, pero no pudieron determinar cómo se obtuvo el acceso".

Esto significa que un hacker había logrado acceder a la cuenta de De Swardt y estaba robando sus tokens de manera encubierta. Debido a que el soporte de cuentas solo rastrea el uso total y no el desglose detallado, este tipo de robo podría haber continuado durante meses sin ser detectado.

De Swardt compartió su experiencia en Reddit, donde descubrió que no estaba solo. Otros usuarios reportaron situaciones similares, mencionando que sus cuentas consumían tokens sin haber sido utilizadas. Un usuario destacó que su cuenta "se actualizó automáticamente sin mi consentimiento, mi tarjeta de crédito fue cobrada y el uso se disparó del 0% al 100% sin que yo hiciera nada".

En respuesta a las quejas, Anthropic envió correos electrónicos a algunos usuarios, advirtiendo que estaban siendo víctimas de un robo de tokens. En estos correos, se informaba que un actor malicioso estaba utilizando malware para robar sesiones de inicio de Claude desde las computadoras de los usuarios.

Cuando detectó actividad sospechosa, Anthropic desconectó a los usuarios afectados, invalidó autorizaciones existentes, emitió reembolsos y les advirtió que podrían tener malware en sus dispositivos. Sin embargo, el malware no provenía del uso de Claude, sino que podría haber sido adquirido a través de diversas fuentes en línea.

A pesar de no haber recibido un correo similar, De Swardt insistió en que no encontró evidencia de que su computadora estuviera comprometida y sigue sin saber cómo los hackers obtuvieron acceso a su cuenta.

Después de aproximadamente dos semanas, su cuenta de Claude fue reinstaurada. Sin embargo, la dificultad para recibir asistencia rápida y la falta de un desglose de uso lo llevaron a cancelar su suscripción y optar por Cursor, que ofrece la posibilidad de utilizar múltiples modelos, incluidos opciones de código abierto más asequibles.

De acuerdo con su experiencia, estos modelos alternativos funcionan tan bien como Claude. "No es que sean tan diferentes o mejores", concluyó, añadiendo que no considera volver a utilizar Claude sin que la empresa resuelva el problema de seguridad. También señaló que Anthropic aún carece de herramientas que permitan a los usuarios identificar qué está consumiendo sus tokens. "No creo que haya forma de que estas personas puedan protegerse".