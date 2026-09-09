Hawai enfrenta severos daños tras el paso del huracán Lowell y fuertes vientos

HONOLULU, Hawai, EE.UU. — El huracán Lowell impactó el martes las islas occidentales de Hawai, trayendo consigo vientos destructivos y lluvias intensas que afectaron a miles de residentes. La tormenta provocó apagones masivos y daños en las infraestructuras, incluyendo el derribo de árboles y el colapso de carreteras en la isla de Kauai, que alberga a aproximadamente 73.000 habitantes.

La cooperativa de energía Kauai Island Utility Cooperative reportó que cerca de 35.000 de sus miembros se quedaron sin electricidad a primera hora del día. Ante la emergencia, las autoridades instaron a los residentes a conservar agua y evitar las carreteras mientras se realizaban las evaluaciones de daños.

Las condiciones climáticas adversas también causaron que las olas en la costa sur de Kauai destrozaran tramos de una carretera costera y desplazaran arena y rocas volcánicas hacia un parque cercano, según informó Rochelle Ballard, una exsurfista profesional que dirige una escuela de surf en la zona. Aunque su negocio no sufrió daños, mencionó que la casa de un amigo fue destruida por la tormenta.

"Va a llevar un tiempo. Creo que estaremos bien", comentó Ballard. "Ya hemos pasado por esto antes".

El huracán Lowell no impactó directamente en Hawai

El centro de la tormenta se desplazó al oeste de las islas durante la madrugada del martes y continuó alejándose a lo largo del día. A pesar de que los vientos sostenidos alcanzaron más de 80 kilómetros por hora (50 millas por hora) en el aeropuerto de Lihue, este se cerró tras el paso del huracán. Las alertas de huracán para Kauai y la pequeña isla de Niihau fueron levantadas por la mañana, al igual que la alerta de tormenta tropical para Oahu, donde reside cerca de 1 millón de personas.

Sin embargo, las autoridades advierten que las inundaciones y los deslaves siguen siendo un riesgo durante el día, como indicó Eric Blake del Centro Nacional de Huracanes. Las ráfagas de viento alcanzaron los 130 km/h (80 mph), pero la intensidad de la tormenta comenzó a disminuir tras la madrugada. Se prevé que Lowell siga debilitándose en los próximos días.

La tormenta dejó un desastre en Kauai y Oahu

Los daños en Kauai son extensos. Las cuadrillas de limpieza están utilizando maquinaria pesada para despejar los caminos, según el alcalde del condado de Kauai, Derek Kawakami. Unas 300 personas se alojan en refugios de emergencia. La agente inmobiliaria Lori Benkert, residente de Lihue, relató que la tormenta causó la caída de árboles cerca de su hogar y el cierre de la carretera principal debido a los escombros.

"Estamos bien. A mi casa le fue muy bien, sin ventanas tapiadas", comentó Benkert. "Pero hay muchos tendidos eléctricos caídos".

En Oahu, las cuadrillas de carreteras están trabajando para remover la arena y las rocas de una ruta principal que fue inundada. El gobernador de Hawai, Josh Green, había cerrado escuelas y oficinas gubernamentales en las tres islas antes del impacto de la tormenta. Las lluvias acumuladas podrían llegar a 60 centímetros (24 pulgadas) en algunas áreas de Kauai, mientras que Oahu, Maui y la Isla Grande también podrían experimentar precipitaciones significativas.

En días previos, la tormenta tropical Lala había pasado cerca de Hawai, provocando deslaves y daños en aproximadamente 100 viviendas, además de causar apagones generalizados.

Marie fue degradada, pero aún se siente en California

El huracán Marie fue degradado y ya no se considera una tormenta tropical, aunque todavía genera condiciones peligrosas de oleaje a lo largo de las costas de Baja California y el sur de California. Las marejadas y las corrientes de resaca seguirán siendo una preocupación en los próximos días, especialmente en zonas como Malibú, donde se reportaron daños en propiedades debido a las grandes olas.