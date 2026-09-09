Premios Franco-Argentina: investigadores del CONICET destacan en innovación 2026

En un evento realizado en la Embajada de Francia, se dieron a conocer los ganadores de la Distinción Franco-Argentina en Innovación 2026. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), junto al Institut français d’Argentine (IFA) y la empresa TotalEnergies en Argentina, otorgaron este reconocimiento a dos destacados investigadores. En la categoría senior, el galardón fue para Ricardo Martín Negri, mientras que en la categoría junior se premió a Melina Nisenbaum.

El proyecto de Negri, titulado "Litio Circular", se centra en la recuperación de litio y otros metales de baterías de litio gastadas, utilizando materiales de biomasa en un modelo de economía circular. Este enfoque busca no solo recuperar metales críticos como el litio y el cobalto, sino también demostrar la viabilidad de un proceso sustentable en el reciclaje de baterías.

Por su parte, Nisenbaum fue reconocida por su trabajo en la biofabricación de celulosa bacteriana a partir de residuos industriales, con el objetivo de crear biomateriales flexibles que sustituyan plásticos sintéticos. Su proyecto destaca por transformar desechos en recursos útiles, alineándose con los principios de la economía circular.

En total, se evaluaron 41 proyectos en esta edición, que abarcaron áreas como la transición energética, la calidad del aire y la reducción del uso de plásticos. Un jurado compuesto por expertos de diversas instituciones, incluyendo el Instituto Petroquímico Argentino y la Universidad francesa París-Saclay, evaluó las propuestas.

Durante la ceremonia, Claudia Capurro, vicepresidenta de Asuntos Científicos del CONICET, destacó la importancia de la colaboración entre el sector científico y el productivo. "El conocimiento científico y tecnológico es fundamental para abordar problemas complejos y generar soluciones que beneficien a la sociedad", afirmó.

El embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, también subrayó la relevancia de estos proyectos en el contexto de los desafíos ambientales actuales y la necesidad de generar oportunidades de desarrollo sostenible.

Los ganadores tendrán la oportunidad de realizar una estadía en Francia, donde podrán establecer vínculos con socios franceses y fortalecer colaboraciones en sus respectivos campos.

Los finalistas de la Distinción Franco-Argentina en Innovación 2026 incluyeron otros proyectos destacados que abordaron temas de sostenibilidad y tecnología, reafirmando el compromiso de la comunidad científica con la innovación y el desarrollo sustentable.