Irán reconfigura alianzas para aislar a aliados de EE.UU. en el Golfo Pérsico

FOTO: Irán renueva su red de aliados para cercar a socios de EEUU en el golfo Pérsico, dicen funcionarios

EL CAIRO — En julio, Arabia Saudí y Estados Unidos llevaron a cabo bombardeos contra milicias iraquíes respaldadas por Irán después de acusarlas de estar detrás de ataques con drones contra instalaciones petroleras saudíes, atribuidos a los rebeldes hutíes de Yemen, otro aliado de Irán.

Recientemente, funcionarios regionales han indicado que los hutíes colaboraron con las milicias iraquíes para planificar y ejecutar un ataque masivo que tuvo lugar durante dos días, lo que refleja un nuevo nivel de coordinación entre estos grupos. Irán ha dedicado décadas a fortalecer a diversos grupos armados en las fronteras de Israel, los cuales han sufrido significativas pérdidas en las guerras que siguieron al ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 desde la Franja de Gaza.

Funcionarios y expertos aseguran que Irán está utilizando a las milicias iraquíes y a los hutíes para amenazar a Arabia Saudí y a otros aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, buscando aumentar los costos de la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron en febrero.

Esta estrategia se presenta como arriesgada. Un incremento de los ataques hutíes contra instalaciones petroleras saudíes ha puesto en peligro un conflicto a gran escala con el reino. Aunque Irak ha ordenado a las milicias que se desarmen antes de fin de mes, algunos grupos poderosos respaldados por Irán se han negado a hacerlo. Un nuevo esfuerzo por parte de Estados Unidos para aislar económicamente a Irán podría llevar a una mayor escalada de la situación.

Los grupos con apoyo iraní en Yemen e Irak forman una pinza

La participación de los hutíes en el ataque con drones en Irak ha sido confirmada por dos funcionarios saudíes, quienes citaron información de inteligencia, así como por un alto funcionario de seguridad iraquí. Los emisarios hutíes habrían trabajado en una sala de operaciones conjunta con las milicias iraquíes.

Como respuesta, Arabia Saudí y Estados Unidos realizaron ataques aéreos que resultaron en la muerte de al menos 20 combatientes iraquíes, seis asesores iraníes y al menos un funcionario hutí. Esta muerte, previamente no informada, fue confirmada por un funcionario hutí y un miembro de una milicia iraquí.

Un funcionario militar estadounidense expresó su preocupación por la presencia de los hutíes en Irak y su capacidad para llevar a cabo ataques en otros países, incluida Arabia Saudí.

Dos funcionarios de las Fuerzas de Movilización Popular, un grupo que agrupa milicias que oficialmente forman parte de las fuerzas de seguridad de Irak, han negado su participación en el ataque contra Arabia Saudí y rechazaron que los hutíes estuvieran operando bajo su mando. Este grupo incluye poderosas milicias respaldadas por Irán que a veces actúan de forma independiente.

La cooperación entre las milicias iraquíes y los hutíes, que han mostrado una mejor organización, ha ido en aumento durante la guerra en Gaza, donde coordinaron ataques contra Israel. Durante el pico de este conflicto, el líder hutí Abdel-Malek al-Houthi hizo mención de una sala de operaciones conjunta.

Después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero, Irán y sus aliados comenzaron a atacar a naciones del Golfo Pérsico para ampliar el conflicto e infligir daño a grandes productores de petróleo que albergan fuerzas estadounidenses.

"Irán tiene una estrategia híbrida en la guerra actual. No estamos luchando en un solo frente y no estamos usando una sola herramienta", escribió en redes sociales en junio Mahdi Mohammadi, asesor del presidente del Parlamento iraní.

La creciente influencia de los hutíes durante la guerra en Gaza ha abierto nuevas oportunidades en Irak. Muchos grupos en Irak han expresado su disposición a apoyar a los hutíes, mientras que estos han comenzado a compartir su experiencia militar con las milicias iraquíes, según Ahmed Nagi, analista principal sobre Yemen en Crisis Group.

Ahora están "presionando a Arabia Saudí como con unas tenazas", afirmó Nagi.

El bloqueo hutí a Arabia Saudí aumenta la presión

Una semana antes del ataque de enjambre con drones, los hutíes anunciaron un bloqueo contra el transporte marítimo saudí en el mar Rojo, amenazando otra ruta comercial crítica, mientras que la interrupción causada por la guerra en el estrecho de Ormuz afecta a la economía global.

Desde finales de julio, los hutíes han realizado más de una docena de ataques contra instalaciones petroleras saudíes y buques en el mar Rojo, según el grupo de monitoreo de conflictos ACLED.

El martes, lanzaron una serie de ataques contra instalaciones petroleras y de suministros en el sur de Arabia Saudí, resultando en más de 70 heridos, incluidos mujeres y niños, de acuerdo a autoridades saudíes.

El bloqueo hutí ha obligado a Arabia Saudí a adoptar una política de tránsito "clandestino", que incluye apagar las señales de rastreo en los buques en el mar Rojo, según ACLED.

Las exportaciones de petróleo saudí están en la mira

Arabia Saudí ha redirigido gran parte de su petróleo al mar Rojo tras el cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Irán. Sin embargo, con los ataques de los hutíes, el reino ha comenzado a enviar más petróleo hacia el norte, al canal de Suez y al oleoducto SUMED de Egipto, aumentando los flujos de 650.000 barriles diarios en junio a más de 1,9 millones en agosto, según el monitor global de transporte marítimo Kpler.

El mes pasado, los hutíes demostraron que también pueden atacar esta ruta al impactar un petrolero saudí en el norte del mar Rojo. Se informó que el petrolero había viajado desde el puerto saudí de Yanbu hasta el canal de Suez, a aproximadamente 1.000 kilómetros (700 millas) de territorio hutí.

Los hutíes "están dispuestos a soportar cierto dolor a corto plazo por lo que consideran que serán ganancias a más largo plazo", como extender su alcance a lo largo de la costa del mar Rojo, señaló Adam Baron, experto en Yemen del centro de estudios New America en Washington.

"El tren hacia un regreso a una guerra a gran escala ya salió de la estación, y no está claro si alguien va a subirse para detenerlo", agregó, haciendo referencia a la estrategia de Estados Unidos respecto a Irán y la reticencia de los saudíes a intervenir nuevamente en Yemen.

Los hutíes tienen sus propias razones para combatir a Arabia Saudí

Los rebeldes hutíes tomaron la capital de Yemen, Saná, en 2014. Al año siguiente, Arabia Saudí se unió al gobierno yemení reconocido internacionalmente en una contraofensiva, probablemente por temor a que el reino se enfrentara a un grupo similar a Hezbollah en su frontera.

La guerra civil ha provocado la muerte de al menos 150.000 personas, según estimaciones de la ONU, y ha llevado a Yemen al borde de la hambruna en varias ocasiones. Un alto el fuego que se había mantenido en gran medida desde 2022 ahora se ha roto.

Durante años, un bloqueo liderado por Arabia Saudí ha incrementado la presión sobre los hutíes, causando un alto costo a la población civil en las zonas controladas por los rebeldes. Los hutíes han respondido intensificando las hostilidades, y un nuevo aumento en los combates podría permitirles tomar el control de áreas ricas en energía en el este de Yemen, indicó Elisabeth Kendall, experta en Yemen del Girton College de la Universidad de Cambridge.

A los hutíes no les faltan armas avanzadas

Los hutíes, que controlan el norte y el centro de Yemen, han estado introduciendo de contrabando armas avanzadas durante años, evadiendo el bloqueo y un embargo de armas de la ONU. Aunque Irán niega estar armando a los rebeldes, se han encontrado armas de fabricación iraní en el campo de batalla y en cargamentos interceptados.

Los rebeldes cuentan con un arsenal que incluye misiles de crucero y balísticos, drones y submarinos no tripulados. Las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí en Yemen están contraatacando en varios frentes, incluyendo la crucial ciudad portuaria de Hodeida y la provincia de Taiz a lo largo de la costa occidental de Yemen. Los hutíes han atacado Mokha, el principal puerto del mar Rojo que aún está bajo control del gobierno.

Arabia Saudí parece reacia a atacar directamente a los hutíes nuevamente, pero si los rebeldes continúan escalando, "tendrá que actuar de manera decisiva de una vez por todas", concluyó Kendall.

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El Deeb informó desde Beirut y Abdul-Zahra desde Bagdad. La periodista de The Associated Press, Abby Sewell, en Beirut contribuyó.

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