La difícil venta de obras de Renoir robadas: ¿dónde están y qué valor tienen?

FOTO: Los cuadros de Renoir valen una fortuna, pero no cuando son robados

Dos obras de Renoir sustraídas de un pequeño museo en Francia todavía no han sido recuperadas. Los ladrones que las robaron enfrentan grandes dificultades para encontrar un comprador en el mercado negro.

La venta de arte robado, especialmente de obras reconocidas, es prácticamente imposible a través de casas de subastas o canales públicos, ya que levantaría sospechas. En el mercado clandestino, su valor se reduce considerablemente. A diferencia de otros objetos valiosos, como joyas, los cuadros no pueden ser desmembrados y vendidos en partes sin perder su valor.

Expertos en delitos de arte aseguran que la mayoría de los compradores evitan asumir la responsabilidad de adquirir obras robadas. La realidad del mercado negro es muy diferente a lo que se retrata en el cine. "La gente suele imaginar a un villano como el ‘Dr. No’ de las películas de James Bond, pero eso es solo ficción", comentó Arthur Brand, un detective privado de arte de los Países Bajos.

Con más de 20 años de experiencia, Brand afirma que en muchos casos "nadie tocará" las obras robadas, especialmente las más famosas. Esto puede llevar a que pinturas valoradas en millones de dólares pierdan su valor una vez fuera del museo o queden reducidas a una fracción de su precio original.

El robo en el Museo Renoir, ubicado en la última residencia de Pierre-Auguste Renoir en la Riviera francesa, ocurrió el pasado martes y se inscribe en una serie de delitos de arte de alto perfil que afectan a colecciones en todo el mundo. Los expertos advierten que podría haber más robos en el futuro.

Dónde podrían terminar los Renoir

El alcalde de Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, informó que un grupo de ladrones "bien equipados" robó cuatro pinturas de Renoir del museo, aunque dejaron dos de ellas —el "Retrato de Madame Pichon" y "Coco leyendo"— en el jardín del museo antes de huir. La policía sigue buscando a los responsables, mientras que el "Retrato de Madame Colonna Romano" y "Joven en el pozo" permanecen desaparecidos.

Masson estimó que el valor conjunto de las obras robadas asciende a 9 millones de euros (10,5 millones de dólares). Sin embargo, la posibilidad de obtener ganancias con un golpe así es "extremadamente baja", según Erin Thompson, profesora de delitos de arte en el John Jay College of Criminal Justice de Nueva York. En los casos que terminan en arrestos, los ladrones suelen ser personas hábiles en robar, pero con escasa capacidad para considerar las consecuencias de sus acciones.

Algunos delincuentes podrían intentar lucrar de otras formas, como exigiendo un rescate o buscando un pago del seguro. Sin embargo, muchos museos no cuentan con seguro debido a su elevado costo, lo que hace que esta práctica sea poco común, especialmente en Estados Unidos, y dificultaría cualquier negociación con aseguradoras en otros lugares sin que los ladrones se incriminen.

Si las pinturas robadas no son recuperadas, podrían permanecer ocultas o incluso ser destruidas para eliminar pruebas, advierte Thompson. Por otro lado, Brand ha observado casos limitados donde pinturas robadas circulan en el mercado negro, a veces como pagos parciales por drogas. En algunos países, la promesa de devolver el arte ha llevado a reducciones de condena por otros cargos.

Christopher Marinello, abogado y fundador de Art Recovery International, añade que algunos delincuentes más astutos pueden utilizar la obra robada como carta de negociación para obtener condenas más leves. Si un narcotraficante es arrestado, podría ofrecer a la fiscalía información sobre el paradero de los Renoir a cambio de una condena menor.

Los cuadros son más difíciles de ocultar y vender que las joyas

Las pinturas robadas son mucho más difíciles de convertir en ganancias que las joyas. Los objetos con piedras preciosas y metales son más atractivos para los ladrones porque pueden ser fundidos o desarmados en partes. Por ejemplo, el robo de joyas de la corona en el Museo del Louvre ha despertado temores de que piezas más pequeñas sean vendidas más tarde como parte de nuevas joyas.

Sin embargo, como advierten los expertos, esos objetos perderían su valor histórico y alcanzarían solo una fracción de su valor original si se vendieran. Además, el proceso de desmantelamiento es complicado y las gemas pueden ser identificadas por características únicas.

Por otro lado, las pinturas son mucho más difíciles de ocultar y vender. "Es solo un lienzo con pintura al óleo vieja. No se puede retocar. No se puede revender más allá de su valor original", explicó James Ratcliffe, experto en robos de arte del Art Loss Register.

Un incremento general en los delitos de arte

A pesar de estas dificultades, los robos de pinturas famosas no han cesado. Este año, por ejemplo, tres piezas de Renoir, Cézanne y Matisse valoradas en millones de euros fueron robadas en Italia, aunque fueron recuperadas el mes pasado.

Ratcliffe señala que los museos pequeños son particularmente vulnerables, ya que a menudo carecen de los recursos necesarios para invertir en tecnología de seguridad avanzada o están ubicados en edificios históricos donde la instalación de nuevas medidas de seguridad es complicada.

La presión sobre la seguridad aumenta, y algunos expertos advierten que podrían ocurrir más robos si no se abordan las vulnerabilidades existentes. Marinello enfatiza la necesidad de reforzar la seguridad y la aplicación de la ley para proteger nuestro patrimonio cultural.

La editora de AP Angela Charlton contribuyó a este reportaje desde París. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.