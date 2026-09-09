Trump obsequia regalos navideños por 45.000 dólares a asesores de la Casa Blanca

FOTO: Trump dio regalos navideños por valor de 45.000 dólares a Natalie Harp y a otros 2 asesores

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho entrega de regalos navideños a cuatro de sus asesores en la Casa Blanca, según las recientes declaraciones financieras divulgadas por el gobierno. Los obsequios incluyeron 45.000 dólares para la asistente ejecutiva Natalie Harp, la asesora de comunicaciones Margo Martin y el subdirector de operaciones del Despacho Oval, Chamberlain Harris. Además, el director de operaciones del Despacho Oval, Walt Nauta, recibió un regalo de 20.000 dólares. Todos ellos tienen un salario anual de 150.000 dólares, excepto Nauta, quien gana 175.000 dólares, de acuerdo con el informe de salarios de la Casa Blanca enviado al Congreso.

Un funcionario de la Casa Blanca, que prefirió permanecer en el anonimato debido a que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos, indicó que Trump ha mantenido la tradición de dar regalos de Navidad a quienes lo rodean, incluyendo empleados y asesores tanto en el ámbito gubernamental como en su carrera en el sector privado.

El funcionario no especificó si otros empleados también habían recibido regalos similares del presidente, pero aseguró que los obsequios en efectivo no están relacionados con las funciones oficiales de los beneficiarios en el gobierno y, por ende, son completamente aceptables conforme a las normas legales y éticas vigentes.

Las noticias sobre estos regalos fueron publicadas por primera vez el martes por The Washington Post.

Natalie Harp es una figura habitual en el entorno de Trump y es conocida por llevar consigo una impresora portátil para imprimir información favorable y publicaciones en redes sociales para el presidente, quien prefiere leer en papel en lugar de en pantallas.

Margo Martin ha trabajado para Trump desde su primer mandato en la Casa Blanca, comenzando como asistente de prensa y continuando en su equipo en Palm Beach, Florida, después de la derrota en las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden. Regresó a la Casa Blanca con Trump tras su victoria en 2024.

A principios de este año, Trump nombró a Chamberlain Harris miembro de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, que supervisa un proyecto de renovación del salón de baile de la Casa Blanca.

Walt Nauta, quien fue ayudante personal de Trump y administrador de Mar-a-Lago, fue acusado en 2023 junto a Carlos De Oliveira de conspirar con el presidente para obstruir una investigación del FBI sobre documentos clasificados que Trump se llevó al finalizar su primer mandato. Estos cargos fueron desestimados en 2024.